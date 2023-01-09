مبارك الخالدي



اعلن مجلس ادارة النادي العربي التعاقد رسميا مع المحترف الدولي التونسي بسام الصرارفي في خطوة ترمي الى تعزيز خط الهجوم للفريق الاخضر. ويشغل الصرارفي (25 عاما) مركز الجناح الايسر، ويمتاز بأدائه بالقدم اليسرى، ومثل منتخب بلاده منذ 2017 وفي رصيده 15 مباراة دولية. ولعب لنادي الافريقي التونسي خلال الفترة من 2015-2017 وانتقل الى نادي نيس الفرنسي لمدة أربعة مواسم شارك خلالها في 54 مباراة، وفي موسم 2020 انتقل الى نادي زولت فارجيم بالدوري البلجيكي.



جدير بالذكر أن العربي يحتل المركز الثاني في دوري زين الممتاز برصيد 18 نقطة قبل التوقف بسبب «خليجي 25»، كما نجح في التأهل الى المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد بمواجهة السالمية والتي سيحدد موعدها لاحقا.