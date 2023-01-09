«ديوان الخدمة» يستعد لإبلاغ المسجلين في المرحلة الـ 81 بترتيبهم للتوظيف

عجلة سد شواغر المناصب القيادية تدور بسرعة و«الخدمة المدنية» يكثف اجتماعاته برئاسة الشيتان لدراسة ملفات الأسماء المرشح

دمج مراقبي التوظف مع المراقبين الماليين للإسراع في إنجاز الملفات المالية والترقيات الوظيفية للموظفين

رأي موحد في الاقتراحات النيابية التي تتعلق بأكثر من جهة حكومية

مريم بندق



يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وينتظر أن يبت المجلس اليوم في القضايا والملفات العالقة، في خطوة تؤكد حسن النية وتخفيف الضغط عن النواب المؤيدين لها وتوسيع دائرتهم في حال طلب تأجيل مناقشة الاقتراحات المتعلقة بالقروض المدرجة على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غدا، حيث يعود ذلك إلى قرار المجلس.

وينتظر حسم وضع وزير الدفاع الشيخ عبدالله السالم سواء باستئناف عمله أو إعلان قبول استقالته رسميا، إلى جانب اعتماد قياديين جدد، والإعلان رسميا عن إعداد سلم الرواتب الجديد، وإعلان موافقتها على رفع السقف الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 دينار، مع ترك البت في زيادة الشرائح التي تزيد رواتبها على ذلك للتنسيق في اللجان البرلمانية، وزيادة مساعدات ربات البيوت والأرامل والمطلقات، وتحديد موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص، وحسم مشاريع مراسيم سد شواغر القياديين.

هذا، وقالت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: دستوريا، الحكومة تملك طلب التأجيل مجددا لاقتراحات شراء قروض المواطنين المدرجة على جلسة الغد لتمكينها من إعداد وتقديم دراساتها القانونية والفنية والمالية للجان البرلمانية للوصول إلى توافق بشأنها، لكن قرار التأجيل من عدمه يعود إلى المجلس.

وتساءلت المصادر: ما فائدة استعجال المناقشة من دون موافقة الحكومة مع إمكانية رد القانون؟ من الأهمية ذكر أن الحكومة تعهدت رسميا برفع المعاناة عن المواطنين بعد تلمس احتياجاتهم خلال دور الانعقاد الحالي، حيث طلبت تمكينها من تقديم بياناتها والتوافق مع المجلس.

صرف " أمامية " العسكريين الأسبوع المقبل

علمت " الأنباء" أن تعليمات صدرت لسرعة إنجاز مراجعات اسماء العسكريين المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية لتصرف الأسبوع المقبل.

«ديوان الخدمة» يستعد لإبلاغ المسجلين في المرحلة الـ 81 بترتيبهم للتوظيف

يستعد ديوان الخدمة المدنية لإبلاغ المسجلين في المرحلة الـ 81 للتوظيف بترتيبهم على قائمة انتظار الوظيفة الحكومية، تمهيدا لتحديد الجهة المرشحين إليها خلال الشهر الجاري، ومن ثم إعلان دفعة جديدة من المرشحين للعمل في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.



عجلة سد شواغر المناصب القيادية تدور بسرعة و«الخدمة المدنية» يكثف اجتماعاته برئاسة الشيتان لدراسة ملفات الأسماء المرشحة

علمت «الأنباء» أن عجلة سد شواغر المناصب القيادية تدور بسرعة، ومجلس الخدمة المدنية يكثف اجتماعاته برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان لدراسة ملفات الأسماء المرشحة للتعيين في المناصب الشاغرة.





دمج مراقبي التوظف مع المراقبين الماليين للإسراع في إنجاز الملفات المالية والترقيات الوظيفية للموظفين

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أنه سيتم إعداد مشروع قانون لدمج مراقبي التوظف مع جهاز المراقبين الماليين، وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع انجاز الملفات المالية والترقيات الوظيفية للموظفين .

مجلس الوزراء: رأي موحد في الاقتراحات النيابية التي تتعلق بأكثر من جهة حكومية

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء حريص على صدور رأي حكومي موحد في الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب التي تتعلق باختصاص أكثر من جهة حكومية، بهدف إبلاغ اللجان البرلمانية بمعلومات موحدة.