محمد الجلاهمة

تنفيذا لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة بشأن تعقب المركبات التي تصدر عنها أصوات مزعجة وإغلاق المحلات التي تزود المركبات وتبيع لها المعدات الخاصة بذلك، نفذت وزارة الداخلية حملة على هذا النوع من المخالفات.



وقد أصدرت وزارة الداخلية قبل قليل بيانا قالت فيه :أسفرت جهود قطاع المرور والعمليات من خلال الحملات المرورية على مخالفي "خروج اصوات مزعجة من العادم" ، عن تحرير (87) مخالفة متمثلة في الآتي: (25) مخالفة في محافظة الفروانية و(20) مخالفة في محافظة حولي وتحرير (7) مخالفات وحجز مركبة في محافظة الأحمدي.