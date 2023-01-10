محمود عيسى



ذكر موقع عين برس واير، أن شركة تكنيب انيرجيز المتخصصة بالخدمات والاستشارات النفطية حصلت على عقد كبير لاستشارات إدارة المشاريع من شركة نفط الكويت.



وأضاف الموقع أن العقد الإطاري للاتفاقية، والبالغة مدته 5 سنوات، يغطي أعمال التصميمات الهندسية الأمامية وإدارة المشاريع والخدمات المرتبطة بالمشاريع الكبرى لشركة نفط الكويت.



تجدر الإشارة إلى ان هذا العقد يمثل تجديدا لأول اتفاقية إطارية مدتها 5 سنوات أرستها شركة نفط الكويت عام 2014 على الشركة آنفة الذكر.



وفي هذا السياق، علق النائب الأول لرئيس شركة تكنيب انيرجيز، تشارلز سيسوت بقوله: «نحن سعداء بالثقة المستمرة التي منحتنا إياها شركة نفط الكويت من خلال ترسية هذا العقد لتوفير الدعم اللازم لها ضمن عملياتها ومشروعاتها الرئيسية. وتعزز ترسية هذا العقد العلاقة القوية والدائمة التي بنيناها مع شركة نفط الكويت، كما أنها تؤكد من جديد تقديم الاستشارات المتميزة بالإضافة إلى تواجدنا الطويل الأمد في الكويت».



وقالت الشركة ان هذا العقد يصنف في خانة العقود التي تتراوح إيراداتها بين 250 مليونا و500 مليون يورو.