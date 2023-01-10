

المحلل المالي



أعلنت بورصة الكويت عن المراجعة السنوية لشركات السوق الأول، والتي اعتمدت خلالها على معيارين أساسيين لعامي 2021 و2022، وهما القيمة السوقية الدنيا عند 78 مليون دينار للعامين، علاوة على الحد الأدنى للسيولة للسوق الأول عند 218 ألف دينار لعام 2021، فيما ارتفع إلى 335 ألف دينار لعام 2022، حيث أسفر ذلك عن ترقية 7 شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول في البورصة.



بينما لم تنتقل أي شركة إلى السوق الرئيسي، فيما منحت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه فترة عام لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول، حيث بلغت قيمتها السوقية 206.8 ملايين دينار، بينما كان المعدل اليومي للسيولة في عام 2022 عند 198 ألف دينار أي اقل من الحد الأدنى المطلوب للسوق الأول عند 335 ألف دينار.



وبحسب بورصة الكويت، سيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023، وبالتالي بلغ عدد شركات السوق الأول 32 شركة بلغت قيمتها الرأسمالية السوقية نحو 35.3 مليار دينار، مستحوذة على 81% من القيمة الرأسمالية السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة والتي بلغت 43.64 مليار دينار، وذلك بعد استبعاد سهم البنك «الأهلي المتحد - البحرين» والبالغة قيمته السوقية 3.4 مليارات دينار، حيث استحوذ عليه بيت التمويل الكويتي «بيتك».



وتعد شركات السوق الأول في بورصة الكويت شركات قيادية من حيث حجم حقوق مساهميها، حيث بلغت حقوق المساهمين لـ 32 شركة نحو 17 مليار دينار أي ما يعادل 66% من إجمالي حقوق المساهمين لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت والتي بلغت 25 مليار دينار.



أما بالنسبة لترتيبها من حيث وزنها في البورصة أي القيمة السوقية، فيأتي بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الصدارة بقيمة سوقية بلغت 11.05 مليار دينار أي ما يعادل 25% من البورصة و31% من القيمة السوقية لأسهم السوق الأول.



بينما بلغت القيمة السوقية لسهم بنك الكويت الوطني 8.14 مليارات دينار وشكل 18.7% و23% من القيمة السوقية للبورصة والسوق الأول على التوالي، اما الشركات الـ 7 التي انتقلت إلى السوق الأول فقد بلغت قيمتها الرأسمالية السوقية المجمعة نحو 1.11 مليار دينار، بينما بلغت حقوق مساهميها 1.22 مليار دينار.



وقد بلغت السيولة الإجمالية على شركات السوق الأول الـ 32 خلال عام 2022 نحو 11.1 مليار دينار، أي ما يعادل 75.7% من إجمالي سيولة بورصة الكويت التي بلغت عام 2022 نحو 14.72 مليار دينار، وفيما يلي قائمة الشركات السبع التي تمت ترقيتها الى السوق الأول، وذلك وفقا لقيمتها السوقية وأحجام التداول عليها بالعامين 2021 و2022:



الشركة الكويتية للاستثمار



٭ 83.3 مليون دينار قيمتها السوقية.



٭ 534 ألف دينار معدل السيولة اليومي خلال 2022.



٭ 316 ألف دينار معدل السيولة اليومي خلال 2021.



مجموعة أزران المالية المالية للتمويل والاستثمار



٭ 92.3 مليون دينار قيمتها السوقية.



٭ 410.5 آلاف دينار معدل السيولة اليومي خلال 2022.



٭ 1.23 مليون دينار معدل السيولة اليومي خلال 2021.



شركة أعيان للإجارة والاستثمار



٭ 88.3 مليون دينار قيمتها السوقية.



٭ 1.43 مليون دينار معدل السيولة اليومي خلال 2022.



٭ 1.53 مليون دينار معدل السيولة اليومي خلال 2021.



الشركة الوطنية العقارية



٭ 232.3 مليون دينار قيمتها السوقية.



٭ 877.6 ألف دينار معدل السيولة اليومي خلال 2022.



٭ 1.94 مليون دينار معدل السيولة اليومي خلال 2021.



الشركة التجارية العقارية



٭ 173.46 مليون دينار قيمتها السوقية.



٭ 374 ألف دينار معدل السيولة اليومي خلال 2022.



٭ 415.7 ألف دينار معدل السيولة اليومي خلال 2021.



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن



٭ 100.5 مليون دينار قيمتها السوقية.



٭ 413 ألف دينار معدل السيولة اليومي خلال 2022.



٭ 328.7 ألف دينار معدل السيولة اليومي خلال 2021.



مجموعة «جي اف اتش» المالية



٭ 265 مليون دينار قيمتها السوقية.



٭ 2.4 مليون دينار معدل السيولة اليومي خلال 2022.



٭ 1.95 مليون دينار معدل السيولة اليومي خلال 2021.