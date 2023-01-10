شارك البنك الأهلي الكويتي في معرض وظيفتي، المعرض التوظيفي الأكبر والأول من نوعه في الكويت، هادفا من خلال هذه المشاركة إلى تشجيع القوى العاملة في الكويت وتحديدا فئة الشباب الكويتي على اختيار القطاع الخاص كوجهة لتعزيز وتطوير مستقبلهم الوظيفي.



معرض وظيفتي الذي أقيم في قاعة الأرينا بمجمع 360 في الفترة من الخامس وحتى السابع من شهر يناير الجاري يعكس بوضوح التوجه المستمر في تطبيق رؤية البنك الأهلي الكويتي لاستقطاب الكوادر الوطنية والوقوف بجانب الشباب الكويتي ومساعدتهم لتعزيز مستقبلهم الوظيفي من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة والمميزة لهم وتحقيق أحلامهم والنمو في القطاع الخاص والمصرفي تحديدا.



شارك في معرض وظيفتي أكثر من 80 شركة في أكثر من 14 قطاعا مختلفا تشمل الطاقة، المصارف، الاستثمار، التأمين، وغيرها من القطاعات المشاركة في المعرض لتلتقي بالكوادر المحلية الشابة، حيث أقيمت على هامش معرض وظيفتي مجموعة من المؤتمرات التي سلطت الضوء بشكل أكبر على ظروف سوق العمل وكيفية التعامل معها.



خلال تواجدنا بالمعرض قام فريق الموارد البشرية باستقبال طلبات توظيف لما يقارب 200 طلب وقمنا بعمل مقابلات شخصية فورية لما يقارب لـ 50 مرشحا.



وقد صرحت أفراح الاربش مدير عام إدارة الموارد البشرية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: نحن سعداء جدا للمشاركة في معرض وظيفتي والذي يعتبر فرصة استثنائية للالتقاء بالكوادر الوطنية الشابة التي ستقود المشهد الاقتصادي في الكويت مستقبلا، حيث إن دعم المواهب الشابة الوطنية يعتبر محورا أساسيا من ضمن رؤية البنك المستقبلية، وسوف يحرص «الأهلي» على جذب وتوظيف هذه المواهب ومساعدتها لتتمكن من تطوير مسيرتها والارتقاء في السلم الوظيفي، وصولا الى أعلى المراكز القيادية في البنك الأهلي الكويتي مستقبلا.