أخيرا، انتهت أزمة فيلم «أهل الكهف» الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم خالد النبوي وغادة عادل وغيرهم من النجوم، حيث أصدرت شركة «رشيدي برودكشن» بيانا رسميا، حول امتلاكها جميع حقوق الفيلم إنتاجيا، وذلك بعد تنازل المنتج السابق وليد منصور عن حقوقه في شراكة الفيلم.



وجاء في بيان الشركة، حسب مجلة «لها»: لاحظنا قيام عدد من المواقع الإلكترونية بذكر الكثير من الأخبار عن فيلم «أهل الكهف»، تصحبها بوسترات وأخبار تحمل اسم المنتج السابق للعمل، حيث تنازل لنا المنتج السابق وليد منصور عن كل حقوقه في هذا المصنف، مما يشكل اعتداء على حقوقنا وهذا المصنف، ويعد مخالفة قانونية تعرضكم للمساءلة القانونية.



وتابع البيان: لذا وجب علينا إخطار سيادتكم وإحاطتكم علما، بأن شركتنا هي مالكة كل حقوق فيلم «أهل الكهف» بصفتها منتجة العمل، وننبه عليكم بضرورة إزالة هذه المخالفة، وعدم عرض أي مادة دعاية أو إخبارية تحمل أي اسم بخلاف اسم شركتنا المذكور بعاليه، وفي حالة مخالفة ذلك فسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية.



ويعد فيلم «أهل الكهف» من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظرا لكم النجوم الذين يشاركون فيه واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، وهو بطولة: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد وفيق، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.