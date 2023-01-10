أسامة أبوالسعود



شارك وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد والوفد المرافق له في مؤتمر ومعرض «خدمات الحج والعمرة» لعام 2023، وذلك تلبية لدعوة كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين (وزارة الحج والعمرة).



وقام الوزير الماجد بالتوقيع على اتفاقية الحج للعام 1444 ممثلا عن حكومة الكويت مع نظيره وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية د. توفيق بن فوزان الربيعة والتي تضمنت تخصيص عدد 8000 حاج.



كما اطلع الوزير الماجد على عروض مقدمي الخدمة خلال جولة في المعرض اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للحجاج في شتى القطاعات المتعلقة بخدمات الحجاج من نقل وإعاشة. وأعرب وزير العدل والأوقاف عن شكره للجهود المبذولة في إقامة المعرض والذي يساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج ومواكبة للتطوير الرقمي وتقديمه للحلول المبتكرة في خدمات الحج والعمرة.