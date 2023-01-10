أعلن وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية توفيق الربيعة عودة الحج هذا العام من دون قيود أو شروط، وأن أداء الفريضة لهذا العام «لن يشترط فيه حد للعمر».



وعلى هامش افتتاح معرض ومؤتمر «اكسبو الحج 2023» في جدة لاستعراض وبحث تطوير خدمة ضيوف الرحمن، أعلنت السعودية تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بأكثر من 60%.



وزف وزير الحج البشرى في افتتاح المؤتمر، معلنا أن «أعداد الحجاج في موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر».



ويعقد المؤتمر برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين وأمير منطقة مكة المكرمة. وقالت وزارة الحج على حسابها في تويتر، ان الوزير الربيعة وقع 17 اتفاقية مع الوفود المشاركة، تتضمن حصص كل وفد ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة، اضافة الى التعليمات التنظيمية، كما وقع نائب وزير الحج والعمرة عدة اتفاقيات مماثلة مع الدول المشاركة بالمعرض. ويتضمن المؤتمر، الذي افتتح أمس بجلسة عن «الجودة والتنافسية في خدمة ضيوف الرحمن» ويستمر حتى 12 الجاري، عددا من الجلسات العلمية وورش العمل التي يقدمها نخبة من صناع القرار والخبراء والقادة والباحثين بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين من كل أنحاء العالم وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمختصين من الجهات الحكومية والخاصة محليا ودوليا، بالإضافة إلى السفراء والقناصل لدى المملكة العربية السعودية، وأكثر من 200 جهة عاملة في منظومة الحج والعمرة.