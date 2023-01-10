سعود عبدالعزيز



بتوجيه من وكيل نيابة الجهراء، تم تصنيف واقعة اعتداء بالضرب باعتبارها جناية، خاصة بعدما قدم المجني عليه تقريرا طبيا تضمن الى جانب كدمات وسحجات وجود ضعف في عصب الأذن اليسرى وحالته تستلزم مراجعة العيادة الخارجية. وحول تفاصيل القضية فإن وافدا سريلانكيا من مواليد 1988 قال ان مواطنا من مواليد 1987 قام بضربه طراقات ووجه له لكمات عديدة مقابل سنترال الجهراء، حسب زعمه، كما توعد المدعى عليه حسب مقطعين مصورين حصلت عليهما «الأنباء» الوافد وآخرين كانوا يصورون الواقعة بإلحاق الأذي بهم وقام بسبهم.