طارق عرابي



حقق المزاد العقاري الذي نظمته شركة ريم العقارية بيع 3 عقارات تجارية من أصل 6 بقيمة إجمالية بلغت 43.670 مليون دينار، بزيادة 925 ألف دينار عن القيمة الابتدائية البالغة 42.745 مليونا.



وشهد المزاد الذي أقيم مساء اليوم الإثنين لمصلحة أحد العملاء إجمالي زيادة في قيمة المبيعات بنسبة 2.16%، حيث تم بيع مجمع الليوان التجاري الواقع في منطقة العقيلة بقيمة 30.410 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 1.3% عن السعر الابتدائي البالغ 30.020 مليون دينار، كما تم بيع مجمع الحرمين في منطقة الجهراء بقيمة 9.510 ملايين دينار بزيادة بلغت نسبتها 3% عن السعر الابتدائي البالغ 9.225 ملايين.



كذلك شهد المزاد بيع مجمع فاريا الواقع في منطقة حولي بقيمة 3.750 ملايين دينار بارتفاع نسبته 7.14% عن السعر الابتدائي البالغ 3.50 ملايين دينار، فيما لم يتقدم أحد لشراء برج ستار، وهو عقار يقع في منطقة المرقاب بسعر ابتدائي 10.40 ملايين دينار، كما لم تتم المزايدة على مجمع الأسطورة في الفروانية بسعر ابتدائي 5.8 ملايين دينار. كذلك لم يشهد المزاد بيع مجمع الحور في منطقة الفحيحيل بسعر ابتدائي 5.50 ملايين دينار.