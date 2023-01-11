عبدالكريم العبدالله



نشرت وزارة الصحة توضيحا صحافيا متعلقا بعلاج الحالات الطارئة في المستشفيات، أكدت فيه أن الحالات الطارئة تتلقى الرعاية الصحية المطلوبة، دون تمييز أو ربط بتحصيل الرسوم، وبينت أنه نحو 20 فئة من الحالات الإنسانية من غير الكويتيين، معمول بها ضمن فئات الإعفاء من رسوم الخدمات الصحية.



‏وأشارت الوزارة إلى أن القوانين واللوائح التي تنظم ممارسة مهنة الطب تراعي مختلف الجوانب الإنسانية، موضحة بعض مرتكزات التعامل مع المرضى، ومنها على سبيل المثال: إعفاء المرضى غير الكويتيين المصابين بحالات الجلطة القلبية الحادة وما ينطوي عليها من حالات طارئة، وكذلك تقديم العلاج العاجل للحالات الطارئة التي تحتاج إلى تدخل طبي سريع.