أسامة أبوالسعود



بمناسبة تحديد موعد انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية الشاملة غدا، والأندية المتخصصة 15 الجاري، وإسناد الإشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية لإدارة «الفتوى والتشريع»، فقد تم عقد اجتماع تنويري بمقر «الفتوى والتشريع» برئاسة القائم بأعمال رئيس الفتوى والتشريع وأعضاء اللجنة العليا كل من المستشار حيدر الحرز والمستشار سامي الشرف، بحضور رؤساء اللجان الرئيسية المكلفين من «الفتوى والتشريع» ونائب مدير عام هيئة الرياضة لقطاع الرياضة للجميع ورؤساء مجالس إدارة الأندية الشاملة والمتخصصة وعلى رأسهم الشيخة نعيمة الأحمد رئيسة نادي سلوى الرياضي النسائي.



وحضر اللقاء أيضا رؤساء اللجان الانتخابية للأندية الشاملة والمتخصصة للحوار وتبادل وجهات النظر في الضوابط والشروط المقررة قانونا لتحقيق أقصى درجات الشفافية وضمان نجاح العملية الانتخابية وتفادي الطعون عليها.