القاهرة - سامي عبدالفتاح



يخوض الزمالك اليوم مواجهة صعبة أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن الجولة 13 وذلك في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، وفي نفس التوقيت يستضيف فيوتشر صاحب الوصافة نظيره بيراميدز، وتسبقهما في الجولة نفسها مباراتان، تجمع الأولى سموحة والطلائع، والثانية بين الداخلية والبنك الأهلي.



إلى ذلك، تراجع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عن اتهاماته للاعبي الفريق أحمد فتوح وعبدالله جمعه بتعاطيهما المخدرات وعرضهما للبيع، وقال في تصريحات جديدة انه تلقى معلومات خاطئة من إداري الفريق عن اللاعبين، وانه تأكد من خطأ هذه المعلومات، فقرر إيقاف هذا الإداري عن العمل مع الفريق، وعودة فتوح وجمعة للتدريبات مع الفريق.



وقال منصور في فيديو تم نشره عبر صفحته الشخصية: «أحمد فتوح يمتلك موهبة كبيرة وهو لاعب كبير، ولا توجد أي أزمة معه وتم إنهاء الأمر».



وكان فتوح قد رفض الاجتماع مع رئيس النادي وتقديم اعتذار حتى لا يثبت تهمة تعاطي المخدرات عليه.



وفي واحدة من مفاجآت أندية الدوري، قبل وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي استقاله رئيس النادي الإسماعيلي يحيى الكومي خلال اجتماع جمعهما امس الأول في مقر الوزارة، حيث برر الكومي قراره بإعطاء الفرصة لشخصية أخرى لانقاد النادي من كبوته والتي وصفها بأنها مالية بالدرجة الأولى، وقد قرر الوزير قيام لجنة من الوزارة بإتمام عملية التسليم والتسلم قبل انتخاب رئيس آخر للنادي.



ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصد 7 نقاط بعد 12 جولة، تلقى خلالها 7 هزائم وحقق فوزا وحيدا و4 تعادلات.