الكويت أمانة وتحتاج إلى الالتزام بالأخلاقيات ومشاركة الجميع في النهضة والتنمية

العدواني: المعرض رائد في تقديم المشاريع الهندسية لخدمة المجتمع والحياة المستدامة



آلاء خليفة



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ان الكويت أمانة وتحتاج إلى الالتزام بالأخلاقيات وتقديم مبادرات مبتكرة ومميزة، لافتا إلى ضرورة مشاركة الجميع في النهضة، والبلد في أمس الحاجة الى جهود وإنجازات أبنائه.



وقال الخالد في كلمته خلال حفل افتتاح معرض التصميم الهندسي الـ 34 بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت أول من أمس والذي أقيم برعايته وتنظيم من مركز التدريب الهندسي والخريجين بالكلية ان تواجده والوزراء في الحفل تتويج لجهود وإنجازات 4 سنوات من الجهد والدراسة، مؤكدا ان مشوار التحدي والنجاح للخريجين بدأ اليوم.



وأشار إلى ان جامعة الكويت صرح أكاديمي تخرج فيه العديد من الأسماء البارزة، ولطالما رفعت اسم الكويت عاليا، مشيدا بمعرض التصميم الهندسي الذي خرج خلال السنوات الماضية أكثر من ٣ آلاف مشروع مبتكر وأكثر من ١٢ ألف مهندس ومهندسة، معربا عن فخره بالكوادر الفنية التي تتخرج في كلية الهندسة والبترول.



وخاطب الطلبة قائلا: احرصوا على اكتساب العلم والخبرة وكونوا إيجابيين في مجتمعكم ووطنكم «انتم قدها وانتم عيالها».



بدوره، بين وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني ان المعرض يأتي متزامنا مع افتتاح مركز المؤتمرات، مشيرا إلى ان المعرض يعد منارة للإبداع والابتكار وإبراز مهارات التصميم التي تعكس كفاءات مهندسي المستقبل.



وقال العدواني ان الملاحظ خلال السنوات الأخيرة ريادة المعرض في تقديم المشاريع الهندسية لخدمة المجتمع والبشرية من أجل حياة مستدامة، مشيدا بجهود الأساتذة والطلبة ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خلال استثمارها بالتنمية البشرية للمساهمة بدفع عجلة التنمية.



من جانبه، لفت مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل إلى ان المؤسسة تترقب هذه الفعالية سنويا للقاء وتكريم كوكبة من شباب الكويت المتميز بالمجال الهندسي والتعرف على أفكار قد تتحول الى مشاريع.

وأوضح الفاضل ان المؤسسة تدعم المعرض التزاما برعاية الموهوبين الكويتيين وتحويل نتاجهم الفكري لمساهمات ملموسة وتعزيز الثقافة العلمية سعيا لتحقيق التنمية المستدامة في الكويت.



من جهتها، أشارت مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي إلى ان المعرض يمثل تتويجا لجهود الطلبة بواقع ٧٨ مشروعا من مختلف التخصصات الهندسية، كما يجسد حرص جامعة الكويت على تبني مواهب طلبتها خاصة ان المهندسين يعتبرون ركيزة تنمية المجتمع.



وفي السياق ذاته، ألمح مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول د.دعيج الركيبي إلى ان المركز يعمل لبناء جيل مهندسين وبناء منظومة لمستقبل مشرق، معلنا عن اكتمال رؤية تنفيذية وهوية بصرية للمعرض، لسبعة مجالات هندسية، مع شركاء النجاح وتقديم 7 جوائز ذات قيمة عالية.

وأكد الركيبي ان المعرض عمل على تحديد ١١ أولوية هندسية وطنية، مثل التصنيع، التنقل والمرور، البناء والإسكان، التعليم، الرعاية الصحية، الاحتياجات الخاصة، جودة العمل والمعيشة، الأمن الإلكتروني وغيرها، كما خلق مجالات تتوافق مع رؤية ٢٠٣٥، منها الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الميكنة، العلوم التقنية والتطبيقات الذكية، البنية التحتية، الطاقة النظيفة، الموارد الطبيعية، البيئة المستدامة، الصناعة والبناء.



وزير التربية: مستمرون في الحرب ضد الغش بالتعاون مع «الداخلية»



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني عن استمرار وزارة التربية في حربها ضد ظاهرة الغش، معربا عن سعادته بالتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الملف. وأكد العدواني أن التنسيق مع «الداخلية» مستمر، لحين القضاء على الظاهرة.



وحول «جروبات الغش» التي تم إلقاء القبض على أفرادها، ذكر انه سيتم النظر في أسماء الطلبة في هذه القروبات تمهيدا لتطبيق لائحة الغش عليهم.



استحداث جائزة أحمد البشارة



أعلن القائمون على المعرض عن جائزة حديثة باسم د.أحمد البشارة يتنافس عليها أكثر من ٢٠ مشروعا هندسيا بواقع ٣ في كل تخصص هندسي، وفاز بها أفضل مشروع هندسي ipancreas عمل عليه 5 طلبة هم عبدالمحسن العبيدان، علي حسين، عبدالرحمن البريدي، يوسف الفزيع وندا العتيبي.