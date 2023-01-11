القاهرة - هناء السيد



استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أول رحلة طيران مباشرة قادمة من مطار أحمد آباد بدولة الهند وعلى متنها 337 راكبا، وذلك لحضور حفل زفاف هندي يقام بمدينة شرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة على مدار 3 أيام.



يأتي ذلك في إطار استحداث نمط سياحة حفلات الزفاف وجذب روادها إلى مصر وجهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف.



وقد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، والترحيب بالركاب والضيوف والعروسين وتقديم الورود وعزف الموسيقى، تعبيرا عن حفاوة الاستقبال.



وكان في استقبالهم، اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، ود.إسلام نبيل المشرف علي مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، الذي قام بتوزيع الهدايا التذكارية لهم والنشرات الدعائية لتعريفهم بالمقصد السياحي المصري ومقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتعددة.



وكان الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي قد التقى بممثلي اتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالميا بضخامة تنظيمها وعائداتها الاقتصادية المرتفعة، وذلك خلال المؤتمر الأول للاتحاد والذي عقد في شهر سبتمبر الماضي بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف بمصر، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 150 من الشركات العاملة في تنظيم حفلات الزفاف والفعاليات والمعارض من دولة الهند.



كما عقد على هامش المؤتمر عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات لبحث خطة عملها ورؤيتها المستقبلية لتنظيم هذه الفعاليات في مصر، حيث تعد سياحة حفلات الزفاف أحد الأنماط السياحية العالمية التي تستقطب السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع.