منصور السلطان



تعامل رجال قوة الإطفاء العام يوم امس مع حادثين، الأول كان بسبب الدوة وأودى بحياة خادمة، والثاني تعرض فني كهرباء لحروق خلال اعمال صيانة كان يجريها في محول. وذكرت قوة الاطفاء العام ان عمليات قوة الإطفاء العام تلقت صباح امس بلاغا يفيد باحتجاز عاملة منزلية بغرفة في منطقة مشرف، ليتم الايعاز الى رجال مركز مشرف للتعامل مع البلاغ ولدى فتح باب الغرفة تبين وجود حالة اختناق لعاملة منزلية اثر تواجد دوة الفحم داخل الغرفة، ما ادى إلى وفاتها وتم استدعاء رجال الأمن والأدلة الجنائية ونقل الجثة إلى الطب الشرعي.



وفي حادث آخر، ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية امس يفيد بوجود حريق محول في منطقة العارضية الصناعية، وعلى الفور توجهت فرقة إطفاء مركز العارضية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين اصابة عامل بحروق من الدرجة الأولى وذلك اثناء قيامه بعملية صيانة للمحول، وتم التعامل مع الحادث وتسليم المصاب الى الجهات المعنية.