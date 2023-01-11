ناصر العنزي



خطف منتخبنا الوطني «الأزرق» فوزا ثمينا بتغلبه على الإمارات بهدف قاتل، ضمن الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25»، بعد ما كانت المواجهة في طريقها للنهاية، وبذلك دخل منافسا للتأهل للمربع الذهبي برصيد 3 نقاط.



وجاء الفوز مستحقا بعدما أظهر منتخبنا روحا قتالية حتى الوقت بدل الضائع الذي جاء به الهدف بعدما أرسل أحمد الظفيري الكرة من ضربة حرة لمست رأس لاعب الامارات وليد عباس لكنها اخذت طريقها حتى دخلت المرمى (93)، فيما بقي رصيد الإمارات خاليا من النقاط.



ظهر منتخبنا الوطني بشكل مرض في الشوط الأول بعدما رمى المدرب بينتو بكل ثقله الهجومي منذ البداية ولكن لم تكن النهاية كما ينبغي، ولعب الأزرق بتشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور ومشاري غنام وفهد الهاجري وخالد إبراهيم وحسن حمدان وسلطان العنزي ومهدي دشتي وفيصل زايد ومبارك الفنيني وعيد الرشيدي وشبيب الخالدي، ونظم الأزرق هجمات سريعة وكان الأسرع في نقل الكرات.



كما أحسن خط وسطه في التمركز وقطع كرات الخصم، واحتاج الأزرق إلى التركيز في إنهاء كراته بشكل جيد، حيث حصل فيصل زايد على كرة داخل منطقة الجزاء سددها إلى جانب القائم (22)، وسجل النشط شبيب الخالدي هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل في قرار صحيح، وكانت الفرصة المثالية للتقدم بالنتيجة بعدما مرر الفنيني كرة بالمقاس على رأس شبيب الذي طار لها وسددها إلا أن الحارس خالد عيسى أنقذ الموقف في أخطر فرصة في المباراة (33). ويسجل لمنتخبنا في الشوط الأول أنه كان صاحب المبادرة في الهجوم لكن دون فاعلية، في حين قلت خطورة المنتخب الإماراتي واعتمد على الكرات المرتدة دون نتيجة، وحصل على فرصة سدد خلالها ماجد راشد الكرة برأسه وتصدى لها عبدالغفور ببراعة. وفي الشوط الثاني اشتد الصراع بين المنتخبين وأهدر فيصل زايد فرصة ثمينة وهو قريب من المرمى (64)، وأحدث مدرب الأزرق بينتو تغييرات بإشراكه بدر طارق واحمد الظفيري وإبراهيم كميل ولكن لم يتغير من حاله شيء بسبب انعدام الخطورة الهجومية حتى جاءت لحظة الهدف في الوقت القاتل، وهدد الأبيض الإماراتي مرمى منتخبنا وتصدى سليمان عبدالغفور لكرتين خطرتين. أدار المباراة الحكم السعودي شكري الحنفوش وجاءت قراراته سليمة.