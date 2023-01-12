القاهرة - سامي عبدالفتاح



في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، يحتضن ستاد برج العرب بالاسكندرية اللقاء الكبير الذي يجمع بين الأهلي بقيادة مارسيل كولر والمصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن، ضمن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري، إذ يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما يأتي المصري في المركز الثامن برصيد 17 نقطة فقط.



وتسبق هذه المواجهة مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها تجمع بين غزل المحلة وإنبي.



من جانب آخر، ورغم تهديدات رئيس الزمالك مرتضى منصور، أعلن الاتحاد السكندري، رسميا انتقال لاعب الفريق مروان عطية إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، رغم تهديدات منصور قبل أيام بأن مروان وقع للزمالك، وانه سيوقف صفقة انتقاله إلى الأهلي.



وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن العرض المقدم من الأهلي، هو أعلى العروض التي وصلته خلال ميركاتو الشتاء.



وتم الاتفاق أيضا بين إدارة الناديين على انضمام ثنائي الأهلي محمد محمود وعمار حمدي الى صفوف الاتحاد حتى نهاية الموسم الحالي، مع وضع بند يتيح استمرارهما في الموسم المقبل.