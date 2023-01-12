مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان - هادي العنزي



تدخل الرياضة الكويتية صفحة جديدة من تاريخها الكبير بخوض عدد من مجالس ادارات الأندية الشاملة والمتخصصة الانتخابات لاختيار مجالس إداراتها للدورة الانتخابية 2023-2027، إذ ستجري انتخابات عدد من الاندية الشاملة اليوم وهي: النصر والجهراء واليرموك، ونادي وربة «للمعاقين»، فيما تقام الأحد المقبل انتخابات الأندية المتخصصة.



والصورة الانتخابية لهذين اليومين هي استكمال للمشهد الديموقراطي في البلاد التي ارتضت الديموقراطية والانتخابات نهجا يميزها. وكان عدد من مجالس إدارات الاندية، وبالتوافق مع أعضاء الجمعيات العمومية فيها، قد قررت التزكية لأعضاء مجالس اداراتها وتجنب خوض الانتخابات، وهي أندية: العربي، السالمية، القادسية، الكويت، الصليبخات، الساحل، الشباب، خيطان، الفحيحيل، برقان، كاظمة والتضامن والقرين.



قائمتان في الجهراء والنصر



أما أندية الجهراء والنصر واليرموك فتشهد اليوم انتخابات لحسم الصراع على مقاعد مجلس الإدارة، فتتنافس على مقاعد مجلس ادارة نادي الجهراء قائمتان هما: «الاتحاد» برئاسة خالد الجار الله، وتضم: ناصر عتيق العنزي وبدر محمد مكمي وخالد عواد السربل ودعيج زيدان الظفيري وسالم شباب الشمالي وسرور هندي العجمي وطارق فرحان الشمري وطواري مدلول الظفيري وعادل سعد الدعاس ومبارك محمد هيف الحجرف. وقائمة «الجهراء» برئاسة يوسف كريم العنزي، وتضم: عامر فرحان العنزي وعواد خلف الشمري وخلف فيحان السهو وعبدالله حجاج العلاطي وسعد سالم المطيري وهباس متعب الشمري ونواف باجية الشمري ومبارك محسن الخالدي وعزيز سالم الذايدي وعبدالحميد عودة السعيدي.



وفي نادي النصر سيكون الصراع بين قائمتين هما قائمة «الجميع» وتضم: فواز فلاح المطيري وفيصل دخيل العدواني وفلاح علي غانم وعماش محمد عماش وخالد ثامر الجدعي واحمد حمود المطيري وعبدالله عيسي المطيري ومشاري فيحان المطيري ومصلح عبيد المطيري وفهد مطلق المطيري وثامر بدر الديحاني. إلى جانب قائمة «ابناء النادي» وتضم: خالد شريدة المطيري وعبدالعزيز مطلق النامي وعلي حسن الدسم واعلاج خلف العلاج ومطلق عبدالله الديحاني وعلي حسين المطيري وهزاع شطي المطيري ومشعل حجاب عطاالله واصبيح عيد العدواني وسلطان خالد المطيري وضاري دخيل المطيري.



اليرموك ووربة



وفي نادي اليرموك أعلنت قائمة «ابناء النادي» خوضها الانتخابات برئاسة أحمد الجاركي، وتضم: حسين علي غريب وفؤاد فهد الفيلكاوي واحمد علي الانصاري وخالد محمد جمعة وابراهيم عبدالرزاق الرومي وجاسم أحمد الجاركي وعثمان محمد الفيلكاوي وانور حسين عابدين ومشعل يونس الابراهيم وخالد غانم طاهر إضافة إلى مرشح مستقل هو علي إدريس البندر.



وفي نادي «وربة» للمعاقين تتنافس قائمة «التغيير»، التي تضم: عبداللطيف السعيد، مبارك جبران، مجبل عساف، طارق الشايجي، عبدالعزيز المطيري، خالد ماجد، رجيب الرجيب، هيثم العنزي وأمين السماك، مع 8 مرشحين مستقلين، هم: جمال المشعل، جاسم الحمر، حسين البلوشي، فواز المطيري، غانم المطيري، محمد بن سلامة، محمد الشمري، ويحيى العنزي.

«الهيئة»: جاهزون للإشراف على الانتخابات

أكدت الهيئة العامة للرياضة جاهزيتها التامة للإشراف على انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة لدورتها الجديدة (2023/2027) التي ستجري اليوم الخميس لانتخابات الأندية الشاملة والأحد المقبل للمتخصصة.

وقال مدير شؤون الهيئات الرياضية في الهيئة فهد المطيري أن الهيئة ستقدم الدعم اللوجستي للأندية ومساعدتها في إقامة العملية الانتخابية بسهولة ويسر ودون عوائق.

وأشار المطيري إلى أن العملية الانتخابية ستبدأ الساعة 9 صباحا وتستمر 12 ساعة لتبدأ بعدها عملية الفرز وإعلان النتائج. وأكد أن الهيئة بدأت استعداداتها للإشراف على هذا الاستحقاق الانتخابي منذ أكثر من شهرين لضمان نجاحه وظهوره بمنظر لائق، مبينا أن الهيئة استعانت بممثلين من إدارة الفتوى والتشريع للمساهمة بالإشراف على الانتخابات.

تزكية مجالس إدارات 13 نادياً

٭ القادسية: تمت تزكية قائمة «الجميع» برئاسة الرئيس الحالي للنادي الشيخ خالد الفهد، وتضم كلا من: الشيخ فهد طلال الفهد، وحسن أبوالحسن، وحمد الياسين، ورفاعي الديحاني، ومحمد رضا معرفي، وعدنان بوحمد، وهاني الملا، وحسين القبندي، ووليد الكندري وحمد البسام.

٭ الكويت: أعلنت اللجنة الانتخابية تزكية قائمة «الجميع» برئاسة خالد الغانم وتضم: فهد الغانم وبدر العصيمي ووليد الراشد وديين الديين وبلسم الايوب وعادل عقلة وخالد السميط ووليد المنديل وخالد الشريدة ووليد الجاسم.

٭ العربي: تمت تزكية قائمة «أبناء النادي» برئاسة عبدالعزيز عاشور وتضم كلا من: فهد الفهد وعلي مندني وعلي جواد وفؤاد المزيدي وعلي اتش وعبدالله جمال وعدنان ابل ومحمد عاشور.

٭ السالمية: تمت تزكية قائمة «الجميع» برئاسة الشيخ تركي اليوسف، وتضم: الشيخ يوسف محمد اليوسف، وعبداللطيف السريع، وباسل عبدالنبي، وعثمان الدوسري، وحمد الأنصاري، ومحمد البريكي، ومحمد بهبهاني، وأحمد السالم، وأحمد العتيبي، والشيخ يوسف عبدلله الصباح.

٭ الصليبخات: تمت تزكية قائمة «أبناء النادي» والتي تضم: سعد عناد العنزي وعبداللطيف العوضي وابراهيم جاسم دشتي وحمود ماجد الثويني وناصر منسي العنزي وسالم متعب الهاجري وحمود مساعد البذالي ومحمد مبرك الصليلي وفهد إبراهيم الكندري ومذخر سليمان الضعيان وجابر أحمد السناسيري.

٭ الساحل: أعلنت اللجنة الانتخابية تزكية قائمة «أبناء النادي» وهم: خالد خليفة العازمي وفالح لافي الديحاني وعبداللطيف ربيع العنزي وطارق محمد الشمري واحمد مبارك الدلماني وعلي سليم الديحاني ومسعود مرزوق العازمي وسالم عقيل العازمي ومتعب راشد القوزاني وعلي محمد عتيج.

٭ الشباب: تمت تزكية قائمة «أبناء النادي» برئاسة مناحي العازمي وتضم: عبدالله الكندري وفهد العازمي ومحمد يعقوب رمضان وفالح الرشيدي وحيدر صابر وجابر الزنكي ويوسف عايض وفهد إلياس والجدي محمد الجدي وسعد الشرقاوي.

٭ خيطان: تمت تزكية قائمة «أسرة النادي» وتضم: عبدالله مزعل العتيبي ومحمد ادريميح العتيبي وحاكم فواز العنزي وعبدالرحمن سعد المعوشرجي وعمر محمد العصيمي وعبدالله عايض العتيبي وجمال ابراهيم حسين وعبدالجليل ابراهيم البلوشي وسالم علي العجمي وطلال منير العتيبي وفهد محمد المطيري.

٭ الفحيحيل: تمت تزكية قائمة «أهل النادي» وتضم: حمد خالد الدبوس وسيف الهملان ومحمد الحربي ودبوس الدبوس ومحمد المرسل واحمد صقر الغانم وحسن المطيري وغانم أحمد الدبوس ونادر الهاجري وخالد مشعان الخالدي وفهد خالد الدبوس.

٭ برقان: تمت تزكية قائمة «الجميع» وتضم: أنور زيد العتيبي ومحمد ناصر الفراج ونواف حمود العدواني وعبدالله سعد البوص ومحمد سعد العسكر ومحمد خالد العتيبي وفيصل منصور السبيعي ومحمد سعود السبيعي وفايز ثواب العدواني وراشد عمير العجمي وعبدالله سعود العتيبي.

٭ كاظمة: أغلق باب الترشح على قائمة «أسرة النادي» التي تضم 9 أعضاء هم: اسعد البنوان ووليد الياقوت وعبدالله الدويسان وعبداللطيف السعيد وعمر الملا وعبدالرحمن الدخيل وسالم العبكل وفيصل المحطب ويوسف بوسكندر.

٭ التضامن: حظيت قائمة «أبناء النادي» بتزكية الجمعية العمومية، وتتكون من: مبارك النزال، خالد شبيب، سرحان الركاكة، عادل الهلفي، جاسر الدغيم، مفرج المسيلم، يوسف طليان، فهد دابس، مشاري الحمد، أحمد البصمان وسليمان العبيان.

٭ القرين: تمت تزكية قائمة ضمت كلا من: عبدالكريم الشحومي، وعبدالله نصار العازمي، وأحمد سالم الغوينم، وخليفة محمد الشحومي، وجابر عيد الشريع، وفهد جالي الجالي، وعبدالله فهد العازمي، وخالد غانم الغوينم، ومحمد سالم الجمل، وصالح راضي العازمي، وأحمد مفرح العازمي.