نفذ فرع بلدية الاحمدي صباح أمس اخلاء اداريا لقطعة ارض بمنطقة جنوب ميناء عبدالله الصناعية - خط ثان - بموجب قرار الاخلاء الادارى الصادر عن وزارة المالية، وذلك بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.



وتمت عملية تنفيذ الاخلاء الإداري وفق الإجراءات القانونية المتبعة، علما بأن مساحة قطعة الارض تقارب 2 مليون متر مربع كانت مخصصة كاستراحة وتقع خارج خط التنظيم الا ان مستغل قطعة الارض قام باستغلالها في غير الغرض المخصص، استنادا للقرار الصادر من وزارة المالية بإخلاء الارض اداريا.



ونفذت البلدية عملية الازالة إثر صدور أحكام قضائية اشتملت على ازالة التعديات الموجودة بالارض، حيث قام الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الاحمدي بإخلاء الموقع اداريا وإزالة التعديات القائمة عليها من قبل فريق ازالة المخالفات والطوارىء والتدخل السريع بالتعاون مع قوة امنية وادارة النظافة واشغالات الطرق وادارة السلامة وادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالتنسيق المشترك.