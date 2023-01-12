عبدالعزيز جاسم



بروح معنوية عالية، واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس بالبصرة، حيث فضل المدرب البرتغالي روي بينتو إراحة اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة الإمارات أول من امس، على ان يخضعوا لتدريب استشفائي في الفندق بعد المجهود الكبير الذي بذلوه، فيما تدرب باقي اللاعبين على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية استعدادا لمواجهة البحرين الحاسمة غدا في الجولة الأخيرة من خليجي زين 25.



وقدم منتخبنا مستوى مميزا في مواجهة الامارات توجه بفوز متأخر بهدف دون رد، حيث ظهر الأزرق بشكل منظم ومنضبط منذ البداية حتى نهاية المباراة، وهو أمر يحسب للاعبين والجهاز الفني، فكان المسيطر على المباراة طوال شوطيها والأكثر وصولا للمرمى لكنه كان يفتقر للنهاية السليمة سواء في التمريرة الأخيرة أو تمركز اللاعبين داخل منطقة الجزاء، وهو أمر سيعمل على حله بشكل مكثف مدرب الأزرق بينتو في تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة المنتخب البحريني القوي والمنظم الذي يسعى إلى التأهل والدفاع عن لقبه.



واطمأن بينتو على جميع اللاعبين وتأكد من جاهزيتهم وعدم وجود إصابات، وهو أمر يسهم بمنحه حرية أكثر في اختيار التشكيلة الأنسب للمواجهة الحاسمة، التي من المتوقع أنه لن يتم التغيير فيها كثيرا عن مواجهة الإمارات السابقة باستثناء اسم أو اسمين لكي يحافظ على استقرار الفريق وانسجامه.



من جهته، قال مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى، ان الأزرق وفق أمام الإمارات لأن الرغبة كانت حاضرة بالوصول لأبعد نقطة في البطولة لكن مازالت المهمة صعبة ونتمنى التوفيق في مواجهة البحرين، مشيرا إلى أن الأزرق يفكر في كل مباراة على حدة، وان شاء الله نبلغ المربع الذهبي.



ويدخل الأزرق المواجهة الأخيرة غدا أمام البحرين بحسابات معقدة، لكن إحدها بيده وحده وهو الفوز على البحرين بنتيجة 2-0 دون النظر للمواجهة الأخرى التي تجمع قطر مع الإمارات، أو الفوز على البحرين بأي نتيجة شرط خسارة أو تعادل العنابي، وكذلك التعادل شرط خسارة قطر من الإمارات، أما في حال الخسارة فلن تكون هناك حظوظ لمنتخبنا لأن فارق المواجهات سيصب في مصلحة قطر، الذي تغلب على الأزرق بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى.