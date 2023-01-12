استمرارا لالتزامه بتنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى إتمام عملية التحول الرقمي وتعزيزا لنهج البنك القائم على مبدأ «بنك أسهل»، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق «خدمة الإشعارات الفورية: هل ترغب في ربح 500 دينار؟».



وذلك لتشجيع عملاء البنك على استخدام خدمة الإشعارات الفورية المتوافرة بشكل مجاني ضمن تطبيق البنك الأهلي الكويتي، والمصممة لإرسال إشعارات فورية إلى العملاء حول كل المعاملات التي تتم على حساباتهم. ومن خلال «خدمة الإشعارات الفورية»، سيتمكن العملاء من الاطلاع على آخر مستجدات المعاملات الخاصة بهم بسهولة وبشكل مريح، فضلا عن مراجعة سجل المعاملات السابقة.



وستنطلق الحملة التي تتضمن سحبا شهريا يحظى من خلالها اثنان من العملاء الذين يقومون بتحميل تطبيق البنك الأهلي الكويتي وتفعيل «خدمة الإشعارات الفورية» بفرصة ربح جائزة نقدية قدرها 500 دينار، خلال الفترة من يناير 2023 حتى 2 أبريل 2023.



ولتفعيل «خدمة الإشعارات الفورية» في تطبيق البنك الأهلي الكويتي، ينبغي على العملاء اختيار «ملفي الشخصي» (My Profile) من القائمة الرئيسية بالتطبيق، ثم الضغط على «إعدادات» (Notification Settings) ثم اختيار «إعدادات الإشعارات الفورية» (Push Notifications).



وتعتبر هذه الخدمة مفيدة للغاية، خصوصا بالنسبة للمسافرين الذين لا تتوافر لديهم خدمة التجوال أثناء السفر، إذ بإمكانهم الوصول إلى الخدمة بمجرد الاتصال بالإنترنت عبر أي شبكة «Wi-Fi».



وبهذا الصدد، قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: نبذل في «الأهلي» جهودا حثيثة لجعل التحول الرقمي أكثر سلاسة، كما لا ندخر جهدا في تحفيز عملائنا على هذا التحول. ونحث جميع عملائنا على المشاركة في هذه الحملة حتى يكونوا على اطلاع دائم بأحدث المستجدات والمعاملات على حساباتهم الشخصية، بالإضافة إلى أحدث الخدمات التي يقدمها البنك.