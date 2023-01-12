أعلنت «إنفراكورب»، بالشراكة مع منصة البنية التحتية المستدامة لمجموعة «جي إف إتش» المالية، عن استثمار أولي مشترك مع «إيكويتكس» في شركة «أورورا للبنية التحتية Oy»، وهي شبكة توزيع كهرباء احتكارية راسخة تعمل في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين في فنلندا وواحدة من أكبر شبكات توزيع الكهرباء الصناعية في منطقة الشمال.



تقدم «أورورا» خدماتها لقاعدة عملاء صناعية دولية رفيعة المستوى ملتزمة بالشبكة إلى حد كبير حيث استثمرت ما يزيد مجموعه على 4.5 مليارات يورو في موقعي الشركة (AKO وATO) منذ عام 2005، ويخدم موقع AKO التابع لشركة «أورورا» العملاء المدعومين من الحكومة والمدرجين في الوقود التقليدي والوقود المتجدد وقطاعات المنتجات الكيماوية، وعملاء الشبكة الرئيسيين، وهم «نسته»، «بوريليس»، «ليند» و«فيوليا»، بينما تخدم شبكة ATO التابعة لها «أوتوكمبو»، وهو أكبر مصنع متكامل والمنشأة المتكاملة الوحيدة في العالم من الفولاذ المقاوم للصدأ.



وتمثل شبكة الكهرباء لدى «أورورا» أصولا لا يمكن الاستغناء عنها فعليا والتي تدعمها التدفقات النقدية التعاقدية طويلة الأجل، الهوامش المرتفعة، هيكل تسعير شبه منظم، تمرير التضخم وأسعار الفائدة، حواجز كبيرة أمام دخول السوق، وملف طلب غير مرن.



وتماشيا مع اهتمامات «إنفراكورب»، تتمتع «أورورا» بالتزام قوي تجاه المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما تستفيد من التزام عملاء الشركة بهذه المبادئ مع استراتيجيات معلنة جيدا حول إزالة الكربون من عملياتهم في الموقع والتي تكون مدعومة بمزيد من استخدام الكهرباء.



من جانب آخر، ستشارك إنفراكورب في مباحثات تعاون مستقبلية مع «إيكويتكس»، مستثمر عالمي رائد ومدير صندوق طويل الأجل لأصول البنية التحتية الأساسية. تمتلك «إيكويتكس» أكثر من 11.7 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة، وهي تعد قسم الاستثمار في البنية التحتية في «تتراجون»، مجموعة إدارة الأصول العالمية التي تدير 80 مليار دولار من الأصول نيابة عن عملائها. من خلال هذه الشراكة الأولية، ستستكشف «إنفراكورب» المزيد من الفرص الممكنة للعمل مع «إيكويتكس» بغرض الاستثمار في معاملات بنية تحتية محددة على أساس تقديري. ستساهم أي فرص محتملة كهذه في تعزيز منصة استثمارات البنية التحتية العالمية لشركة إنفراكورب في أوروبا والأمريكيتين عبر مجموعة من استثمارات قطاع البنية التحتية المرنة والمقاومة للتراجع.



وتعليقا على ذلك، قال ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب: تماشيا مع رؤيتنا، يسعدنا الإعلان عن استثمارنا في «أورورا» التي توفر بنية تحتية مهمة لتوزيع الطاقة للعملاء الصناعيين الاستراتيجيين الملتزمين بتحويل الطاقة في فنلندا، بما في ذلك أكبر اثنين من مستهلكي للكهرباء في دول الشمال وتربط شبكة «أورورا» لتوزيع الكهرباء مواقع عملائها بشبكة الطاقة الرئيسية، مما يجعلها استراتيجية لسلسلة القيمة الأوروبية والعالمية في الصناعات الكيماوية والفولاذ المقاوم للصدأ. ونظرا لأنه لا توجد شبكة توزيع كهرباء بديلة متاحة لعملائها في هذه المواقع فإن هذا ما يجعله أحد الأصول الفريدة. نحن سعداء بالعمل مع «إيكويتكس» الشركة العالمية الرائدة في إدارة أصول البنية التحتية والتي تتمتع بخبرة عميقة في إدارة وتعظيم قيمة أصول البنية التحتية المماثلة.



وأضاف عويس مجيد، المدير التنفيذي للأسهم الخاصة في «جي إف إتش»: تماشيا مع استراتيجيتنا المتمثلة في الاستثمار في القطاعات المرنة ذات التأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة، فإن هذه المعاملة تمثل استثمارا آخر في قطاع أثبت مرونته والذي نتوقع أن يظل محصنا نسبيا ضد الدورات الاقتصادية. تعمل «أورورا» في بيئة مستقرة وصديقة للأعمال مع اتجاهات الاقتصاد الكلي التي توفر خلفية مواتية لاستثمارات البنية التحتية. الأهم من ذلك، أنها تستفيد أيضا من نظام طاقة راسخ في فنلندا ومكانة فريدة في مساحة توزيع الكهرباء دون التعرض لمخاطر الحجم بالإضافة إلى قاعدة عملاء قوية مع أطراف راسخة كبيرة مدعومة من الحكومة الفنلندية. نتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة المتمرس في «أورورا» لمواصلة تعزيز قيمة أصولها وزيادة تحسين الكفاءة لصالح جميع أصحاب المصلحة.



وقال هيو كروسلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيكويتكس»: يسرنا العمل مع جي إف إتش وإنفراكورب في هذا الاستثمار المتميز الذي يوفر شبكة كهرباء حيوية للاقتصاد الفنلندي. لاتزال فرص الاستثمار في البنية التحتية واسعة النطاق، وقد تم تصميم «إيكويتكس» بشكل فريد لتكون مصدرا لاستثمارات البنية التحتية الأساسية وتنفيذها، وإدارتها بمسؤولية، وتحقيق عوائد منضبطة المخاطر. نتطلع إلى مزيد من التعاون مع جي إف إتش، كما أن «إيكويتكس» تثمن هذه الشراكة، وهناك فرصة كبيرة لاستكشاف مجموعة من الفرص الجذابة عبر المملكة المتحدة، أوروبا والأميركتين.