بيروت - عمر حبنجر



حجب رحيل الرئيس حسين الحسيني القضايا السياسية والحياتية الضاغطة ولو لمدة 3 أيام هي فترة الحداد التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفيما أرجأ الرئيس نبيه بري، جلسة الانتخاب الرئاسية التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى الأسبوع المقبل، برز عنصر لا يحتمل التأجيل، وهو حل مشكلة البواخر الراسية قبالة المرفأ، والتي تكلف الخزينة 18 ألف دولار عن كل يوم تأخير، مما دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للإعلان عن نيته عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل دون الاكتراث لمن يتغيب عنها، وطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء اطلاع الوزراء على جدول الأعمال.



وقال ميقاتي في تصريح: انه لا يمكن إعطاء سلفة للكهرباء إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه القانون.



وأضاف: «لن اسأل من يمكن ان يحضر الجلسة أو يتغيب عنها، بل سأعقدها. لقد تشاورت مع البعض وليتحمل الوزراء مسؤولياتهم»، مشيرا إلى ان التباين مع التيار الحر على حاله، ولا حلحلة في الموضوع.



أما جلسة الانتخاب الرئاسي التي كانت مقررة اليوم، فقد أرجئت الى الخميس 19 الجاري رغم انها لم تكن لتختلف عن سابقاتها، من حيث السيناريو أو الخلاصة: جولة اقتراع أولى ثم يتبخر النصاب بانسحاب نواب الممانعة، ولا دورة اقتراع ثانية، أو جلسة مفتوحة، بل مجرد تكرار لما قبله، حتى لا يقول قائل: «ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم»، فها نحن نساعد أنفسنا ولكن دون طائل.



ومن شواهد اللا طائل، موقف نواب التيار الحر، الذين لم يحسموا موقفهم بعد اجتماع هيئتهم السياسية في منزل رئيس التيار جبران باسيل، حول تسمية مرشح من قبلهم، بدل التصويت بورقة بيضاء كالعادة، وانسجاما مع موقف حزب الله. وقد استمر الاجتماع نحو خمس ساعات ولم يصدر عنه أي بيان.



وتقول مصادر قريبة من التيار، انه خلال الاجتماع انقسم النواب، بين معارضين لترشيح أحد من خارج التيار، أو إجراء مقايضة سياسية، كما يطرح النائب باسيل، الذي اعتبر انه في حال قرار التيار ترشيح احد أعضائه من النواب، يكون هو شخصيا ولا أي أحد من أعضاء تكتل لبنان القوي، الذي يمثل التيار في المجلس.



ومعنى ذلك، فإن التيار سيقترع بالورقة البيضاء، أو بأسماء رمزية كالعادة، انسجاما مع مساعي إعادة ترتيب العلاقة مع حزب الله، وقد سرب أمس خبر يتحدث عن قرب اجتماع باسيل بالحاج وفيق صفا، مسؤول الارتباط والتواصل في الحزب. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل التقى المرشح ميشال معوض، والنائب نعمة افرام، حيث شدد على انتخاب رئيس للجمهورية في جلسات متتالية، وقال الجميل ليس المهم انتخاب رئيس، بل أي رئيس ننتخب؟.