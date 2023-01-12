أعلن نادي تشلسي الإنجليزي أمس تعاقده مع المهاجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم.



ولم يكشف النادي اللندني عن قيمة العقد لكن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى أن تشلسي دفع مبلغا مقداره 11 مليون يورو لاستعارة اللاعب البالغ 23 عاما حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى تسديد أجره الشهري.



وقال فيليكس لموقع نادي غرب لندن: «تشلسي أحد أعظم الفرق في العالم، وآمل مساعدته على تحقيق أهدافه، أنا متحمس للعب في ستامفورد بريدج».



بدوره، أشار أتلتيكو مدريد إلى أن «المهاجم البرتغالي الذي مدد عقده سنة إضافية مع نادينا سيخوض تحديا احترافيا جديدا في البريمييرليغ»، وانه توصل «إلى اتفاق مع تشلسي لإعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم الحالي».