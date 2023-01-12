بشرى شعبان



التقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع جمعية إسناد للدعم والتنمية لبحث مشروع توقيع برتوكول تعاون بين الأمانة والجمعية، يوم أمس في مقر الأمانة.



وجرى اللقاء برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي وحضور رئيس جمعية إسناد للدعم والتنمية م.عبدالرحمن العجمي وكلا من نائب الرئيس د. ناصر السليطي، وأمين الصندوق مبارك العثمان، وأمين السر عبدالكريم الزيد، وعضو مجلس الإدارة جمال الغربللي، ومشاركة كل من الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان، ومدير إدارة الخطط والبرامج وفاء الضبيان، ومراقب الانفاق الاستثماري الحكومي منى الرشيدي، ورئيس قسم الخطط والبرامج الاقتصادية عائشة العجمي، ومحلل اقتصاد أول فاطمة بن نعمة، حيث رحب مهدي بالحضور من ممثلي جمعية اسناد للدعم والتنمية، مؤكدا خلال اللقاء على وجود تجارب عديدة سابقة شهدت تعاونا بين مؤسسات المجتمع المدني والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في دعم خطة التنمية وأهميتها في المشاركة بتقييم مشاريع الجديدة في خطة التنمية.



وأبدى مهدي اهتمامه وتأييده لبرتوكول التعاون بين التخطيط و«اسناد للدعم والتنمية»، قائلا انه يخدم رؤية الكويت 2035 عبر ارتباطه الوثيق بالمجال التنموي والمناط بالأمانة، مشيدا بممثلي جمعية اسناد للدعم والتنمية خاصة من خلال امتلاكهم الخبرة التراكمية في المجال التنموي.



وأشار إلى أنه سيتم إضافة الجمعية والممثلة بأعضائها من ضمن قائمة المقيمين الخارجيين لورش عمل تقييم المشاريع الجديدة خلال الإعداد للخطة القادمة 2025/2024، مثنيا على الروح الإيجابية والتواصل المثمر والتعاون الصادق لدعم خطة التنمية.



بدوره، قدم رئيس جمعية إسناد للدعم والتنمية م.عبدالرحمن العجمي شرحا موجزا عن أهداف ورؤية جمعية اسناد للدعم والتنمية والمبادرات، والبرامج التي ستقوم بتنفيذها في تعزيز ودعم خطة التنمية من خلال ركائزها السبعة.



وأفاد العجمي بأن التعاون المشترك بين جمعية «اسناد» و«أمانة التخطيط» سيسهم في تطوير جوانب تنموية عديدة اهمها التنمية المجتمعية في تطوير آليات العمل المجتمعي في برامج ومشاريع خطة التنمية والاهتمام بمفهوم المشروعات المستدامة وخاصة في مجالات البيئة والطاقة والتعليم والصحة والمياه وكلها تصب في مصلحة المجتمع وتنميته، وهي من اهداف جمعية إسناد الرئيسية والجمعية ستقوم بمبادرات عديدة ومبتكرة وابداعية في تعزيز هذه المفاهيم التي تهم المجتمع وتقوم على رقية وتطويره، وهذا التعاون بين الجمعية والأمانة ماهو الا تعزيز للدور المجتمعي والتنموي الذي تقوم بة مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية اسناد للدعم والتنمية.



وبين العجمي بأنه سيتم توقيع بروتكول تعاون جمعية اسناد مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك بعد مراجعة الامانة العامة للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية والاطلاع وتنقيح البنود المقترحة في الاتفاقية، مثنيا على دعم الأمانة لدور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الوطن.