دارين العلي

شارك فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بحملة موسعة على منطقة الشويخ الصناعية مع اللجنة المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وتواجد بلدية الكويت ووزارة التجارة وهيئة الصناعة.

وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري، ان الحملة تأتي ضمن إطار مشاركة الوزارة في الحملات المشتركة لوضع حد للتجاوزات في مختلف المناطق والقطاعات والتي تتركز حاليا في المناطق الصناعية.

واشار الى ان جميع الجهات قامت بعملها وفق القرارات المنظمة، لافتا الى ان فريق الضبطية الكهربائية قام بقطع التيار الكهربائي عن حوالي 100 نشاط مخالف داخل الحيازات المخالفة في المنطقة كما تم تسجيل 7 محاضر ضبط وإثبات حالة.

وفي سياق متصل لفت الى ان حصيلة المخالفات منذ بداية الشهر الجاري بلغت 14 محضر ضبط واثبات حالة مؤكدا استمرار الحملات سواء المشتركة او التي تخص الفريق بهدف تقليل التعديات على الشبكة الكهربائية خصوصا اننا مقبلون على موسم الصيف ما يقلل من الضغط على الشبكة ويخفف العبء عليها.