من المقرر أن يحذر عمدة لندن صادق خان من " ضرر هائل" نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتعرض له العاصمة البريطانية، كما سوف يتهم الحكومة بتجاهل التداعيات الأوسع نطاقا على بريطانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانا صادر عن مكتب خان أظهر أنه سوف يقول في خطاب لمسؤولي المدينة إنه من الخطأ" التظاهر" بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يسبب ضررا.

وسيقول خان " الحقيقة هي أن مدينة لندن تتعرض للضرر بسبب فقدان التجارة والموهبة لصالح منافسينا بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي"، كما سوف يضيف" لندن لا تستطيع تحمل التخلف عن شركائنا الدوليين".

وتأتي تعليقات خان بعدما أظهرت استطلاعات أن الكثير ممن صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرى عام 2016 أصبحوا يعيدون التفكير في الأمر .

وكان استطلاع هيئة يوجوف قد خلص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى أن قطاعا أوسع من المواطنين يعتقدون الآن أن بريطانيا كانت خاطئة في الخروج من الاتحاد الأوروبي بواقع 56% مقابل 32 %.

ومن المقرر أن يقول خان، الذي كان ضمن معسكر المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وطالما كان يتحدث عن التداعيات السلبية للخروج من الاتحاد، " إنه لا يستطيع الصمت إزاء الضرر الهائل الناجم عن الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وقال خان إن الخروج من الاتحاد الأوروبي خفض من إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 4ر4%، كما حد من الاستثمارات بنسبة 11% وتجارة السلع والخدمات بنسبة 7%.