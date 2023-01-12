القاهرة ـ هالة عمران

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري تعديل جداول امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الاول 2022/ 2023، حيث تبدأ الامتحانات بالمرحلة الاعدادية الساعة العاشرة صباحا، وتبدأ الامتحانات بالمرحلة الثانوية الساعة الحادية عشرة صباحا، والمرحلة الابتدائية تبدأ الساعة التاسعة صباحا، مضيفة أن الامتحانات تبدأ إلكترونيا.

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وتبدأ في 14 يناير الجاري امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مرحلة التقديم التي كانت قد أتاحتها بداية نوفمبر الماضي، حيث استقبلت طلبات الطلاب الراغبين في أداء امتحانات العام الدراسي الحالي إلكترونيا.

وكان د. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد إجراءات شروط التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023.

وقالت الوزارة إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبنائنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبنائنا في الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع حيث انتهت بنهاية ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التي يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

جدير بالذكر أن امتحانات أبنائنا في الخارج هي خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب في حال عودته إلى أرض الوطن في أي وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.