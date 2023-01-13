السهو: الانتخابات سارت وفق النظم واللوائح وحريصون على نجاح المشهد الديموقراطي

الجارالله: نقّدر تعاون الجميع وهدفنا تغيير الوضع الذي عايشه النادي خلال السنوات الأربع الماضية

شريدة: سعداء بالعرس الديموقراطي الرياضي لاستكمال عملية الارتقاء بالنصر

الجاركي: اليرموك أسرة واحدة حتى في وجود الانتخابات.. ونحترم رؤية أي مرشح





مبارك الخالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي



في أجواء هادئة وحضور كبير، جرت أمس انتخابات 4 أندية شاملة ضمت الجهراء والنصر واليرموك ونادي وربة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للدورة الانتخابية 2023 - 2027، بإشراف إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للرياضة، وبحضور رجال وزارتي الداخلية والصحة.



وقد سارت الأمور سواء في الفترة الصباحية أو المسائية بسلاسة رغم توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية للأندية.



ففي نادي النصر الذي يضم 6918 عضوا في جمعيته العمومية، تتنافس قائمتا «أبناء النادي» برئاسة خالد شريدة و«الجميع» برئاسة فواز فلاح، وقد تجاوز عدد المصوتين حاجز في الفترة الصباحية الـ 1500 في 14 لجنة منها 3 لجان نسائية.



وقال شريدة انه سعيد بهذا العرس الديموقراطي الرياضي، متمنيا النجاح لـ «أبناء النادي» لاستكمال عملية الارتقاء بـ «العنابي»، مشيرا إلى ان أعضاء هذه القائمة يمتلكون الخبرة في الانتخابات وهو ما يجعلهم مطمئنين لحظوظهم.



من جهته، أكد مرشح قائمة «الجميع» فيصل العدواني، أنه كان ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وبغض النظر عن النتيجة سنبقى أصدقاء وعائلة واحدة، وما يهمنا في المقام الأول هو مصلحة النصر.



وفي نادي اليرموك الذي يبلغ عدد أعضاء عموميته 2960، حيث تتنافس قائمة «أبناء النادي» برئاسة أحمد الجاركي والمرشح المستقل علي البندر، كان الحضور ممتازا ووصل في بعض اللجان إلى 70% حتى وقت الظهيرة.



وأوضح الجاركي ان اليرموك يتميز بأنه أسرة واحدة حتى في وجود الانتخابات، مشيرا إلى ان الترشح لعضوية مجلس الإدارة يعتبر حقا لأي عضو في الجمعية العمومية ونحترم رؤية أي مرشح.



وقال ان عدد المصوتين سيزداد في الفترة المسائية قبيل إغلاق الصناديق عند الساعة التاسعة مساء.



بدوره، قال البندر ان هذه العملية الانتخابية لم تحصل في اليرموك منذ 16 عاما والكل سعيد بالعودة الى الانتخابات وهو شعور جديد بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية.



وأشار إلى أن الهدف من دخوله الانتخابات هو الارتقاء باليرموك، مؤكدا ان المنافسة مفتوحة للجميع.



وكان الهدوء سمة الانتخابات في الجهراء، حيث أدلى 1996 ناخبا بأصواتهم في الفترة الصباحية بنسبة لم تتجاوز 27% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 7196 ناخبا تم توزيعهم على 12 لجنة، وقد تأخر بدء الاقتراع قرابة 20 دقيقة، لتواجد عدد من مندوبي القائمتين في لجان الاقتراع.



وشهدت بداية الفترة المسائية حضورا متزايدا، ارتفع معه حضور الناخبين في الثالثة عصرا ليصل إلى 3400 ناخب، وبنسبة 49% ثم تزايدت الأعداد في الساعات الأخيرة، حيث شهدت حضورا كثيفا لداعمي القائمتين «الجهراء» برئاسة يوسف كريم العنزي، والاتحاد برئاسة خالد الجارالله.



من جانبه، أشاد رئيس قائمة الاتحاد خالد الجارالله بحسن سير العملية الانتخابية، وقال لـ «الأنباء» ان الحضور جاء جيدا ومطمئنا، خاصة أن الفترة الصباحية عادة ما يكون الإقبال فيها أقل من الفترة المسائية، لتواجد الناخبين في عملهم، ونقدر عاليا تعاون ممثلي الهيئة العامة للرياضة والفتوى والتشريع، وحرصهم على العملية الانتخابية في نادي الجهراء، ونأمل استمرار سير الانتخابات في هدوء لتغيير الوضع الذي عايشه النادي خلال السنوات الـ 4 الماضية.



وذكر أن الفترة الصباحية شهدت في بدايتها تداخلا في التخصصات لدى بعض القائمين على العملية الانتخابية، وقد توقفت العملية الانتخابية قليلا، لكن سرعان ما عادت العملية الانتخابية لطبيعتها بسلاسة، مشددا على أن انتخابات النادي مسؤولية اللجنة الانتخابية بنادي الجهراء بالدرجة الأولى، وهي من استعانت بـ «الهيئة» و«الفتوى»، ونشكر أعضاء الجمعية العمومية على الحضور.



من جانبه، أكد عضو قائمة «الجهراء» خلف السهو نجاح انتخابات نادي الجهراء، وقال لـ «الأنباء»: ان الحضور في الفترة الصباحية جاء جيدا بدرجة كبيرة. وشدد على أن العرس الرياضي الديموقراطي بنادي الجهراء جاء متكاملا، ونحن حريصون على نجاح هذا اليوم المميز في مسيرة النادي، والجميع متعاون وبحسب اللوائح والقوانين المنظمة للانتخابات بروح ودية وأخوية، ونحن جميعا أبناء الجهراء وتربطنا أواصر الأخوة والمحبة، ومن سيفوز سنقول له مبروك وبالتوفيق.



وفي نادي وربة لذوي الاحتياجات الخاصة، اتسمت العملية الانتخابية بالهدوء، حيث تتنافس قائمة وثمانية مستقلون، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 100 عضو.