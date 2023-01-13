القاهرة - سامي عبدالفتاح



قدمت فرق المنافسة على الصدارة مع الأهلي كل من الزمالك وفيوتشر وبيراميدز، هدايا جديدة للأهلي المتصدر بتعادلات في الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري، وبالتالي خسارة نقطتين في هذا السباق.



على ستاد برج العرب، واصل فريق الزمالك نزيف النقاط للمباراة الثالثة على التوالي بتعادله بدون أهداف مع مضيفه الاتحاد السكندري. ورفع حامل لقب آخر نسختين رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا إلى 26 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي التقى امس مع المصري، بينما تجمد رصيد الاتحاد بقيادة مدربه الصربي زوران مانولوفيتش عند 19 نقطة في المركز الخامس.



وتعليقا على مصير المدرب البرتغالي فيريرا بعد هذه النتائج السيئة، أكد رئيس الزمالك مرتضى منصور عبر قناة ناديه أن فيريرا مستمر مع الفريق لنهاية الموسم ولن يرحل، مضيفا: «ندعم المدرب وسنحقق طلباته بالتعاقد مع صفقتين جديدتين لتدعيم مركزين».



فيما تعادل فيوتشر مع بيراميدز 1-1 ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في وصافة الترتيب، بينما رفع بيراميدز رصيده الى 24 نقطة بالمركز الرابع. وفي الجولة نفسها تعادل فريقا الداخلية والبنك الأهلي 3-3، وفاز سموحة على طلائع الجيش 2-1.



هذا، وتختتم اليوم الجمعة الجولة 13 بـ 3 مباريات، تجمع الأولى بين أسوان وحرس الحدود، والثانية بين فاركو وسيراميكا، والثالثة بين الإسماعيلي والمقاولون.