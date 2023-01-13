شاركت الجامعة الأمريكية في الكويت بمعرض «وظيفتي» الذي يعد أضخم معرض للتوظيف في الكويت، حيث مثل الجامعة مركز التعليم المستمر ومكتب القبول للرد على استفسارات الجمهور، وذلك انطلاقا من حرص الجامعة على تعريف الطلبة بالبرامج التي تقدمها الجامعة، ومساعدة الموظفين على الاستفادة من فرص التطوير المهني التي يقدمها المركز.



وشهد الجناح الخاص بالجامعة إقبالا من طلبة الثانوية العامة الذين رغبوا في التعرف على البرامج الدراسية التي تقدمها كليات الجامعة، كما شهد حضورا من قبل حديثي التخرج والموظفين الراغبين في الحصول على شهادات التطوير المهني المعتمدة من مركز التعليم المستمر، وأتاح المعرض فرصة استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل بمختلف إدارات الجامعة.

وأكدت النائبة التنفيذية لرئيسة الجامعة أمل البنعلي ان المشاركة في المعرض تعكس إيمان الجامعة بضرورة دعم الشباب على المستوى الأكاديمي والمهني، حيث تمنح الطلبة فرصة ثمينة للطلبة للتعرف على البرامج الدراسية في الجامعة، كما تعرف حديثي التخرج والموظفين بالشهادات التي تؤهلهم بالمهارات اللازمة للحصول على وظائف تناسبهم في سوق العمل.

بدورها، أوضحت مديرة مركز التعليم المستمر بالجامعة نهال الشافعي أن المركز معتمد للتطوير المهني في الكويت، ونؤمن بضرورة تطوير المسيرة المهنية للأفراد من خلال الحصول على الشهادات والمؤهلات التي تمدهم بالمهارات اللازمة.