وصلت 6 قوافل اغاثية الى مناطق الشمال السوري ضمن المشروع الخيري والانساني (دفء الشتاء) الذي تقيمه جمعية المنابر القرآنية لصالح اللاجئين والنازحين في الشمال السوري، حيث تم توزيع محتويات القافلات التي تضمنت البطانيات ومواد التدفئة والملابس الشتوية للاطفال على اكثر من 2400 اسرة نازحة.

وقال رئيس الجمعية د. محمد الشطي: بفضل الله تعالى تم ايصال الاغاثة لهؤلاء النازحين بعد ان وفرنا لهم جانبا من المواد اللازمة من الخيام والغذاء والكساء والدواء ومواد التدفئة لتخفيف معاناة الاسر واطفالها من برد الشتاء وتأمين ما يحتاجون اليه والحد من وطأة العواصف الثلجية التي تضرب مناطقهم في مثل هذه الأيام من كل عام.

وشكر د. الشطي فريق التطوع الكويتي الذي اشرف على توزيع القوافل الاغاثية التي تم ارسالها من صدقات المحسنين وتبرعات اهل الخير والاحسان والذين تفاعلوا مع الحملة بصورة تثلج الصدر، مضيفا ان الجمعية لاتزال تواصل مشروعها الانساني بعد ان تبين وجود ما يقارب 2.8 مليون من النازحين والذين يحتاجون الى مثل هذه الاغاثات الانسانية لإنقاذهم من التهلكة بعد ان حاصرتهم الامطار والثلوج وبات وضعهم لا يخفى على احد.

ودعا د. الشطي اهل الخير من المحسنين والمتبرعين الى مواصلة العطاء حتى تتمكن الجمعية من استمرار مشروعها الانساني (دفء الشتاء) وسد حاجة هذا الكم الهائل من النازحين الذين انقطعت بهم السبل وإدخال السرور على اطفالهم، داعيا الله عز وجل ان يديم على الكويت نعمة الامن والامان وان يخلف على كل محسن متصدق بعظيم الأجر والثواب.