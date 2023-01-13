حدد علماء الحفريات الصينيون نوعا جديدا من أحفورة الروبيان التي اكتشفت في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، ويعود تاريخها إلى ما قبل 518 مليون سنة.

يعني النوع الجديد، إينوفاتيوكاريس ماوتيانشانينسيس (Innovatiocaris maotianshanensis)، الذي كان يُعرف سابقا باسم أنومالوكاريس (Anomalocaris)، الروبيان الشاذ، حيث أن مظهره يشبه إلى حد كبير الراديودونت (radiodont) المعروف بالفعل، وفقا لمعهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وتم جمع حفريات هذا النوع الجديد من الروبيان من بين حيوانات العصر الكامبري في رواسب تشنغجيانغ الرسوبية في جبل ماوتيانشان.

قال تسنغ هان، باحث مشارك في المعهد، إنه مثل الأنومالوكاريس، فلهذا النوع الجديد من الروبيان جذع انسيابي مع شفرات مقترنة تشبه المجداف ولوحات خيشومية للسباحة والتنفس، علاوة على زوجين من الكماشات الشوكية وزوجين من العيون الكبيرة المركبة على الرأس، وأجزاء فم شعاعية تحت الرأس.

وعلى الرغم من ذلك، يملك هذا النوع الجديد زوجين من شوكات الذيل الطويلة بشكل خاص، مع تفاصيل مورفولوجية لمخالبه الأمامية، والتي تختلف بشكل واضح عن تلك الموجودة في الأنومالوكاريس، وفقا لما قال تسنغ.

وقال تشاو فانغ تشن الذي قاد الدراسة، إن الباحثين قد أجروا أيضا تحليلا تطوريا لهذا الجنس، يشير إلى أن هذا النوع قريب جدا من نقطة البداية التطورية للأنومالوكاريس.

وأضاف تشاو أن هذا الاكتشاف يوفر أيضا أدلة مهمة لفهم التطور وبيئة حيوانات المفصليات المبكرة أثناء أوائل العصر الكامبري.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة (الجمعية الجيولوجية) في ديسمبر 2022.