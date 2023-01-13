اكتمل فريق عمل الجزء الثالث من مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال بعد التعاقد مع عدد من الفنانين الذين يظهرون في الجزء الثالث لأول مرة وبينهم محمد رياض، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، خالد زكي، إلى جانب سلمى أبو ضيف.

وانطلق تصوير المسلسل بالفعل منذ أيام بمشاركة أبطال العمل، حيث يقوم المخرج أحمد سمير فرج بالتصوير في محافظة قنا بعدد من القرى ومناطق صحراوية، قبل العودة إلى القاهرة لتصوير المشاهد الداخلية في ستديويهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

ووضع سمير فرج جدولا زمنيا للتصوير بحيث ينتهي قبل حلول شهر رمضان المبارك، ويتفرغ لعمليات المكياج والمكساج تمهيدا للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2023.

ومن المقرر أن يستكمل الجزء الثالث الأحداث المثيرة التي شهدها الجزء الثاني والتي دارت حول سلسلة من الأحلام الغريبة تراود بطل العمل قبل أن يكتشف أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع.

العمل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن أبطال الجزأين الأول والثاني والذين يواصلون الظهرو في الجزء الثالث هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، ولاء الشريف، تامر شلتوت، صبحي خليل.