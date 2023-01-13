ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، في تقرير أن عملاق صناعات الهواتف الذكية الأمريكي "آبل" تعمل على إنتاج شرائح خاصة جديدة من شأنها تشغيل بعض وظائف الاتصال المهمة على أجهزتها.

ووفقًا لتقارير، تعمل "آبل" على تطوير شريحة خاصة بها تحل محل شريحة واي فاي وبلوتوث التي تستخدمها حاليًا من شركة برودكوم، وهي تسعى إلى تضمين الشريحة في أجهزتها اعتبارًا من عام 2025.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد نشرت تقريرًا ألمحت فيه إلى جهود آبل لتطوير شرائح مودم خلوية خاصة بها لتحل محل شرائح كوالكوم. وستستخدم شرائح المودم الخاصة بها بحلول نهاية عام 2024 أو مطلع عام 2025، وذلك بعد أن أعربت شركة كوالكوم أخيرًا -خلال الحديث عن أرباحها للربع الرابع من عام 2022- عن توقعها الحصول على "الغالبية العظمى" من طلبات شرائح مودم شبكات الجيل الخامس 5G لهواتف آيفون في عام 2023.