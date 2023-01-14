استمتع نمر ملطخ ببرهة من الحرية لم تستمر طويلاً، إذ رُصد الجمعة قرب حظيرته بعد ساعات قليلة من هروبه من حديقة حيوانات مدينة دالاس الأميركية.

رغم أن الحيوان لم يغامر بعيداً، فقد استدعى هروب أنثى النمر "نوفا" إلى إغلاق حديقة الحيوانات حيث أجرى شرطيون عمليات بحث، استخدموا خلالها مسيّرات مزودة بقدرات تفتيش بالأشعة تحت الحمراء للبحث في المواقع المخفية بين الأشجار.

وكتبت حديقة الحيوانات على تويتر أنها "سعيدة بالإبلاغ" عن تحديد موقع أنثى النمر نوفا "داخل حديقة الحيوانات

وأضافت "كانت موجودة قرب موقعها الأصلي، وتمكنت الفرق من تأمين عودتها قبل الساعة 17,15 (23,15 ت غ)".

وكان موظفون لاحظوا فقدان "نوفا" صباح الجمعة عندما تفحصوا القفص الذي يتشاركه هذا الحيوان البالغ أربع سنوات مع أخته "لونا"، ورصدوا تمزقاً في شبكة القفص.

وأكد نائب الرئيس المسؤول عن رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات الواقعة في ولاية تكساس هاريسون إيدل، أن النمور الملطخة "لا تشكل خطراً على البشر بشكل عام".

وتزن "نوفا" ما بين تسعة و11 كيلوغراماً، وفق إيدل.

وتتحدر النمور الملطخة من جبال هملايا وأجزاء من جنوب شرق آسيا والصين.