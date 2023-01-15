ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان هناك توجها لزيادة السعة المكانية والمساحة المخصصة لمبنى كلية العلوم الطبية المساعدة على الرغم من تخصيص اماكن لها في مدينة صباح السالم الجامعية وانتقالها الى هناك.



ولفتت المصادر الى ان الكلية قامت بإنشاء أقسام وبرامج علمية جديدة تضمنت إنشاء قسم التمريض واستحداث برنامج التمريض بأربع تخصصات دقيقة.



واكدت انه تم تفعيل قسم علوم السمع والنطق وتحديث برنامج درجة البكالوريوس في مجال أمراض السمع والنطق، لافتة الى انه تم عرض برنامج العلاج الإشعاعي بعد جهوزيته على مكتب مساعد نائب الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي، كما تم عرض برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بعد جهوزيته على مكتب مساعد نائب الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي، بالاضافة الى عرض برنامج العلاج المهني بعد تحديثه وجهوزيته على مكتب مساعد نائب الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي.



وذكرت انه تم إنشاء قسم الصحة العامة، وتباعا فإن استحداث برامج علمية جديدة يستوجب الزيادة في أعداد الطلبة المقبولين فيما يتعلق بسياسة القبول لكلية العلوم الطبية المساعدة، بل إن عمادة الكلية عمدت إلى الزيادة بنسبة 10 ـ 15% في الطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية القائمة حاليا، مشيرة الى انه وفقا لتوجيهات الإدارة الجامعية العليا وبعد موافقة مجلس الكلية، تم العمل بقبول الزيادة في الأعوام الجامعية الأربع الماضية، حيث بلغ اجمالي أعداد الطلبة المقبولين العام الجامعي 2020/2019 نحو 255 طالبا وطالبة، واجمالي أعداد الطلبة المقبولين العام الجامعي 2021/2020 نحو 292 طالبا وطالبة، فيما بلغ اجمالي أعداد الطلبة المقبولين العام الجامعي 2022/2021 نحو 300 طالب وطالبة، كما ان إجمالي أعداد الطلبة المقبولين العام الجامعي 2023/2022 نحو 320 طالبا وطالبة.



واشارت الى ان الكلية تضم حاليا 1356 طالبا وطالبة، وهو العدد الأكبر مقارنة مع باقي كليات مركز العلوم الطبية، إضافة إلى عودة العديد من أعضاء هيئة التدريس ومباشرتهم للعمل بعد انهاء بعثاتهم الدراسية مما يستوجب توفير مكاتب خاصة بهم، مع عودة باقي المبتعثين في القريب العاجل.



واكدت المصادر أن مطالبة الكلية بالمزيد من المساحات المكانية المخصصة لمبنى الكلية سواء المبنى الحالي أو المبنى في الحرم الطبي من مدينة صباح السالم الجامعية أمر تستجوبه المبررات السابقة من زيادة الأقسام والبرامج العلمية، زيادة أعداد الطلبة، زيادة القوى العاملة في الكلية من اداريين وأعضاء هيئة تدريس، لافتة إلى مخاطباتنا العديدة عن مطلب الكلية بالمساحة المكانية إثر تقليص قطاع التخطيط ما يقارب نسبة 35% من المساحة المفترضة لمبنى كلية العلوم الطبية المساعدة في مخطط البرنامج الإنشائي للحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية، وقد أوضحنا للإدارة الجامعية ولقطاع التخطيط تمسك الكلية بالمساحة المكانية كاملة ودون أي تقليص وفقا لرؤية الكلية وخططها المستقبلية.