عبدالعزيز الفضلي



يختتم طلبة القسم العلمي بالثانوية العامة اختباراتهم اليوم بمادة الكيمياء بينما يقدم زملاؤهم في «الأدبي» امتحان التاريخ على أن يكون الإحصاء آخر الامتحانات غدا الاثنين.



هذا، ويكثف القائمون على الكنترول جهودهم لتصحيح أوراق الاختبارات على فترتين صباحية ومسائية مع التدقيق والمراجعة بكل تأن حتى يأخذ كل طالب حقه.



حول سير عملية تصحيح اختبار اللغة الانجليزية، أكد الموجه الأول في منطقة العاصمة مشاري عواد أن عدد طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والمتقدمين للاختبار بلغ ٢٥٥٥٠ في العلمي و١٥٦٦٨ بالأدبي.



وأضاف عواد: تمت مراعاة جميع مستويات الطلاب أثناء التصحيح وتقدير الدرجات ولم تردنا اي أسئلة او استفسارات تخص الاختبار، لافتا إلى ان عدد لجان التصحيح في الكنترول الأدبي ١٧ لجنة للرجال و١٦ للنساء وفي القسم العلمي ٢٢ للرجال و١٢ للنساء. من جهته، ذكر الموجه الفني للغة العربية عبدالله خطيب انه تقدم لاختبار مادة النقد والبلاغة لطلبة التعليم الديني ١٠١٨ طالبا وطالبة وزعت على ٨ لجان، حيث سار الاختبار بأجواء مريحة وصحية.



وأوضح خطيب أن الاختبار كان واضحا ومتوازنا ويراعي مستويات الطلبة والأسئلة من المنهج الدراسي المعتمد من قبل التوجيه الفني للغة العربية ولم تردنا اي استفسارات عن الاختبار، مشيرا الى ان عملية التصحيح تسير بصورة سلسة، متمنيا للطلبة التوفيق والنجاح.