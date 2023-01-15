صدر مرسوم بتعيين مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والذي جاء في نصه: يعين د.حسن محمد حسن الفجام مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل وزارة.



هذا، وأصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية بيانا صحافيا باركت فيه للدكتور حسن الفجام بمناسبة صدور مرسوم بتعيينه مديرا عاما للهيئة، مؤكدة أن هذا الاختيار لم يأت من فراغ، حيث أثبت د.الفجام نجاحه في المناصب القيادية التي تولاها من قبل وكان يعمل بكل إخلاص وتفان للارتقاء بالهيئة، وكان محبوبا من الجميع لما يبذله من جهود مخلصة. وقالت الرابطة في بيانها ان د.حسن الفجام أحد أبناء الهيئة المخلصين ويعلم بخفايا الأمور، وأن الرابطة لديها تفاؤل كبير بأن د.الفجام قادر على حل جميع القضايا العالقة، وأن الرابطة تمد يدها بالخير لتعين وتعاون، متمنية له السداد والتوفيق في القيام بمهام منصبه الجديد الذي هو أهل له.



بدورها، هنأت رابطة تدريس التطبيقي د.حسن الفجام، وأكدت أنها تمد يد التعاون للمدير الجديد الذي ترى فيه روح الإخلاص والمثابرة في العمل، لاسيما أنه تدرج في الوظائف الإشرافية وكان معاصرا لقضايا الهيئة ومواكبا لتطوراتها، مطالبة بتسكين باقي المناصب الإشرافية.



بدوره، بارك رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ماجد الميموني ثقة القيادة السياسية باختيار د.حسن الفجام مديرا عاما للتطبيقي بالأصالة، مؤكدا أن هذا الاختيار جاء موفقا ويسهم في الارتقاء بالهيئة كونه أحد أبنائها المخلصين وللنشاط الكبير الذي أبداه خلال توليه إدارة شؤون هيئتي التدريس والتدريب أو خلال عمله نائبا للمدير العام، فقد كان شعلة نشاط وأشاد الجميع بأدائه المتميز.



وقال الميموني ان ما سبق من تعامل للاتحاد مع د.الفجام بالفترة السابقة يبشر بالخير للمرحلة المقبلة، فقد كان نعم المعين بعد الله عز وجل في حل العديد من القضايا الطلابية، وأن جموع الطلبة لديهم تفاؤل كبير بأن المرحلة المقبلة ستشهد حل العديد من القضايا العالقة سواء كانت قضايا طلابية أو أكاديمية للارتقاء بالهيئة ومخرجاتها.