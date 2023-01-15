محمود عيسى



ذكرت صحيفة بيزنس ريكوردر الباكستانية ان شركة باكستان ستيت اويل الحكومية اوعزت يوم الخميس الماضي الى القسم المختص فيها لعمل الترتيبات اللازمة لدفع مبلغ 220 مليون دولار لمؤسسة البترول الكويتية لضمان استمرار الإمدادات السلسة من قبل المؤسسة للديزل عالي السرعة ووقود الطائرات.

وكشفت الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة عن أن التسهيل الائتماني البالغة مدته 60 يوما الممنوح للحكومة بموجب اتفاقية الاستيراد من مؤسسة البترول انتهى في 31 ديسمبر 2022، وفي حالة عدم تجديد التسهيل الائتماني، فإن شركة النفط الباكستانية ستكون ملزمة بإجراء تحويل مباشر إلى مؤسسة البترول في اليوم ٣٠ من تاريخ بوليصة الشحن.

واضافت ان مبلغ 220 مليون دولار المقرر للتحويل المباشر إلى للمؤسسة سيصبح مستحقا بالإضافة إلى المدفوعات الحالية بموجب التسهيل الائتماني الممتد للشحنات المتسلمة قبل 31 ديسمبر 2022.