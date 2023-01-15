كرم الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور أويسون تشونغ، بجائزة شخصية العام من مجلة موتور تريند MotorTrend، بعد أن حصل على المركز الأول في قائمة الشخصيات الأكثر قوة ونفوذا لعام 2023 التابعة لمجلة موتور تريند.



وتصنف قائمة الشخصيات الأكثر قوة ونفوذا الصادرة عن موتور تريند أكثر من 50 شخصا من أصحاب النفوذ في مجال السيارات العالمية كل عام.



خلال السنوات الخمس الماضية، صعد الرئيس التنفيذي تشونغ تدريجيا من ظهوره الأول في قائمة (الشخصيات الأكثر قوة ونفوذا) في المركز الـ12 في عام 2018 إلى المركز الخامس في عام 2022، ليصل إلى المركز الأول في عام 2023.



اختارت مجلة موتور تريند تشونغ «شخصية العام» وذلك عن «قيادة مجموعة هيونداي موتور لعصر جديد». كما سلط الضوء على المستوى الاستثنائي للمركبات التي تم تطويرها تحت إشراف تشونغ، حيث ذكروا: تتميز السيارات القادمة من مجموعة هيونداي موتور بتصميمها اللافت للأنظار، وجودتها وشموليتها الذكية وقيمتها الجيدة لتثبت بشكل متزايد صعوبة التغلب عليها.



وتأتي هذه الإشادة النقدية الأخيرة عقب انتشار جوائز موتور تريند لموديلات المجموعة، والتي شملت جينيسيس G90 التي تمت الإشادة بها باعتبارها السيارة الإعلامية للعلامة التجارية لعام 2023، وحصلت هيونداي أيونيك 5 على جائزة المركبات متعددة الاستعمالات لهذا العام 2023. في السابق، حصل كل من جينيسيس GV70 وكيا تيلورايد على درجات شرف مماثلة، وأكدت موتور تريند: أكدت كل من هيونداي، وجينيسيس، وكيا سعيها وراء تحقيق أداء استثنائي.



بالإضافة إلى مهارته في تخطيط المسار لتحقيق النجاح الحالي للمجموعة، فقد أشادت موتور تريند برؤية تشونغ للمستقبل. إذ أدركت تفكيره في «الصورة الكبيرة» وقدرته على استباق الحلول التي تعتبر تقليديا خارج حدود صناعة السيارات.



ولاحظت موتور تريند: يضع تشونغ بدوره رئيسا تنفيذيا بصمته على مستقبل الشركة، ان إدراكه للاتجاه الذي يتجه إليه العالم والصناعة، جنبا إلى رغبته في جعل الكوكب مكانا أفضل، يحفز مهمة أوسع للريادة في مجال السيارات الكهربائية والتنقل المتقدم، كما سلط الضوء على الدور الرائد للمجموعة في تخطيط المدن الذكية، وعدد لا يحصى من حلول التنقل، بما في ذلك الروبوتات والتنقل الجوي المتقدم (AAM).



وتعليقا على عمق رؤية تشونغ ووصولها، أضافت موتور تريند: بهذا المعنى، يفخر بوالده وجده، ويدفع مجموعة هيونداي موتور بالكامل إلى مستويات جديدة. يلوح هذا لرجل ورؤيته في الأفق بصوت عال وواسع والقوة الطاغية التي أصبحت عليها شركته. من أجل رؤيته وقيادته، فإن إيسون تشونغ هو شخصية موتور تريند لعام 2023.



وفي حديثه في وقت سابق من شهر يناير، في اجتماع مجلس المدينة للعام الجديد في مركز ناميانغ للبحث والتطوير التابع للمجموعة، أكد تشونغ التزامه المستمر بنجاح المجموعة. وحث الجميع داخل المنظمة على عدم ادخار أي جهد لضمان تقديم أفضل المنتجات والخدمات الممكنة لعملائها.