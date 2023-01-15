سعود عبد العزبز



توفي مواطن متأثرا بجروح خطرة لحقت بعد نقله إلى العلاج وأصيب مرافقه المواطن اثر انقلاب سيارتهما واحتراقها على طريق السالمي السريع.

وكان بلاغا ورد مساء أول أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب واحتراق سيارة على طريق السالمي السريع، وعلى الفور توجه رجال الإسعاف والأمن والإطفاء لموقع البلاغ، حيث تبين أن سيارة دفع رباعي بها شخصان انقلبت عدة مرات واندلعت بها النيران، وقد استطاع من كانا داخلها الخروج منها قبل احتراقها، وقد تعرضا لإصابات وتم نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الجهراء حيث توفي أحدهما، وقد استطاع رجال الإطفاء إخماد النيران التي أتت على السيارة بالكامل، ومن ثم سحبها من على الطريق، وسجلت قضية.