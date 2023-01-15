القاهرة: انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عن وفاة الفنانة سوسن بدر بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة ودخولها أحد مستشفيات القاهرة لتتوفى فيه.



ونفى الخبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، وأعرب في تصريحات صحافية له عن استيائه الشديد تجاه الشائعات الكثيرة التي انطلقت في الفترة الماضية عن وفاة الفنانين، ووصف شائعة وفاة سوسن بدر، بأنها سخيفة، مؤكدا أن الفنانة الكبيرة تتواجد في لبنان لتصوير أحد أعمالها الرمضانية، وأن كل ما تردد عن الحالة الصحية لها ليس له أي أساس من الصحة، وأنها بحالة صحية جيدة.



جدير بالذكر أن سوسن بدر تشارك رمضان المقبل في مسلسل «بابا المجال» مع كل من: مصطفى شعبان، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، كما تنتظر طرح فيلم «أنا لحبيبي» بدور السينما والمقرر عرضه 2 فبراير المقبل، وهو من بطولة: ياسمين رئيس، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.