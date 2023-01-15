يحيى حميدان



تُجرى اليوم انتخابات الأندية المتخصصة للدورة (2023-2027) من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة للرياضة. وقد حسمت الأمور في الأندية بالتزكية عدا ناديي الهجن والفتاة، فعلى سبيل المثال اتجهت الأمور في ناديي «البحري» و«الصم» إلى التزكية بعد انسحاب المنافسين قبل إغلاق باب الانسحابات.



ويتجه الناخبون في ناديي الهجن والفتاة اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتتنافس في «الفتاة» 3 قوائم للحصول على مقاعد مجلس الإدارة.



هذا، ونفى مصدر مطلع في نادي «سلوى الصباح» صحة ما تردد حول إيقاف هيئة التحكيم انتخابات النادي، والتي تمت خلالها تزكية مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخة نعيمة الأحمد، حيث لم يتسلم النادي أي إخطار بهذا الأمر من الهيئة الوطنية للتحكيم.