أفادت دراسة طبية حديثة، أجريت في جامعة «نوتنغهام ترنت» في بريطانيا، أن ممارسة الرياضة على معدة خاوية ساعد الأشخاص على حرق نحو 70% من الدهون أكثر، مقارنة بأولئك الذين مارسوا الرياضة بعد ساعتين من تناول الطعام.

ووجد الباحثون البريطانيون أن المشاركين في الدراسة ـ الذين قاموا بالصيام وممارسة الرياضة في المساء ـ لم يتمكنوا من حرق نسبة كبيرة من السعرات الحرارية المتناولة في وقت سابق من اليوم.

وأضافت الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية في المساء بين الساعة الرابعة والثامنة مساء الأكثر شيوعا بين العديد من الأشخاص بسبب ما يواجهونه من التزامات أخرى.

كما قام الباحثون أيضا بقياس كمية الطعام المتناولة بين المشاركين في العشاء عقب التمرين، ووجدوا أنه على غرار التمرين بعد صيام ليلة كاملة، فإن ممارسة التمارين الرياضية أثناء الصيام في المساء تزيد من كمية الدهون المحروقة أثناء التمرين، كذلك زادت كمية الدهون التي تم حرقها خلال دورة رياضة لمدة 30 دقيقة، بنحو 70%، بواقع ما بين 4.5 و7.7 غرامات.