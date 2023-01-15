قالت متحدثة باسم ابنة المغنية ليزا ماري بريسلي الجمعة إن المغنية ابنة إلفيس بريسلي، «ملك الروك أند رول»، ستدفن في منزل جريسلاند الذي ورثته عن والدها بمدينة ممفيس بولاية تينيسي الأميركية.

وتوفيت ليزا ماري بريسلي عن عمر يناهز 54 عاما بعد نقلها إلى مستشفى في منطقة لوس انجيليس إثر إصابتها بسكتة قلبية في منزلها، بحسب ما ذكرته تقارير.

وأصبحت ليزا ماري، بصفتها الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي، مالكة قصر والدها في جريسلاند، وهو معلم سياحي شهير في المدينة. وكانت تبلغ من العمر تسع سنوات حين مات إلفيس هناك بسبب قصور في القلب عن 42 سنة في عام 1977.