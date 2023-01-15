تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للتعبير عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية ودينية متطرفة.



وتجمع المتظاهرون بدعوة من منظمة مناهضة للفساد ورددوا شعارات تدعو إلى «إنقاذ الديموقراطية» ومنع «الإطاحة بالنظام السياسي» المعمول به في إسرائيل منذ العام 1948.



كما دعت أحزاب الوسط واليسار وتحالف «الجبهة والعربية للتغير» المشكل من حزبين عربيين إلى التظاهر، لاسيما ضد مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 4 الجاري.



كما طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته في قضايا فساد. وكان من بين المتظاهرين أيضا معارضون للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.



وعكست اللافتات بالعبرية والعربية والإنجليزية التي رفعها المتظاهرون في ساحة «هابيما» تنوع المطالب ومن بينها «حان وقت إسقاط الديكتاتور» و«حكومة العار» و«لا ديموقراطية مع الاحتلال» و«لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست».



وقادت «حركة الأعلام السود» التي دعت إلى التظاهرة، حملة احتجاجية طويلة ضد نتنياهو من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 للمطالبة باستقالته بسبب فضائح الفساد التي تورط فيها.