ذكر رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده تتوقع الحصول على دفعة أولى من معونات الاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من هذا العام.

وأزال مشروع قانون، يتعهد بمنح الحكومة إمكانية الوصول إلى 4ر35 مليار يورو(3ر38 مليار دولار) من تمويل ما بعد الجائحة، أول عقبة له الجمعة، بعد أن حصل الحزب الحاكم على أغلبية في البرلمان، للمضي قدما في التشريع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء

وقال مورافيتسكي، في مقابلة مع إذاعة (آر.إم.إف ) "سنقدم طلبا للدفع، في غضون حوالي عشرة أيام".

والتشريع هو محاولة من قبل حزب "القانون والعدالة" الحاكم، لتخفيف معركة قضائية ، استمرت على مدى سنوات مع المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بشأن معايير حكم القانون.